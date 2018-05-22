Украина и Беларусь объявили о сотрудничестве в космической сфере: исследовательский зонд, разработка новых сплавов и освоение Луны
На минувшей неделе в КБ «Южное» прошло первое заседание Координационного совета НАН Беларуси, НАН Украины и КБ «Южное». Его цель — практическая реализация заключенного в конца 2017 года Генерального соглашения о научно-техническом сотрудничестве в космической сфере между указанными сторонами. Об этом сообщила пресс-служба КБ «Южное».
Белорусскую делегацию возглавил руководитель аппарата НАН Беларуси, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям НАН Беларуси академик НАН Беларуси Петр Витязь. Глава делегации Украинской академии наук — Первый вице-президент НАН Украины академик НАН Украины Антон Наумовец. Со стороны КБ «Южное» в заседании участвовала группа специалистов во главе с Генеральным директором академиком НАН Украины Александром Дегтяревым.
Участники заседания обсудили принципы организации совместных работ, утвердили состав Координационного совета из 30 человек (по 10 участников с каждой стороны), создали постоянно действующие трехсторонние рабочие группы по вопросам сотрудничества в создании космических аппаратов, производства новых материалов, информационно-космических технологий, дистанционного зондирования, изучения климата и экологии Земли.
Также были определены перспективные направления сотрудничества:
- совместное участие в международной кооперации по освоению Луны;
- разработка технологий обмена геопространственной информацией и данными дистанционного зондирования Земли;
- создание совместного украинского-белорусского исследовательского спутника на базе платформы YuzhSat;
- исследования аэрозолей земной атмосферы с целью определения их влияния на изменение климата и экологии;
- создание новых сплавов с необходимыми свойствами из порошковых материалов методом аддитивных технологий;
- создание систем терморегулирования космических аппаратов на базе тепловых труб, аккумуляторов тепла и холода, сорбционных теплотрансформаторов;
- разработка новых коррозийностойких магнитомягких и высокопрочных полимерных материалов.
Источник: КБ «Южное»
- Ранее уже сообщалось, что КБ «Южное» работает над проектом самодостаточных баз на Луне. Проект под названием «Лунная промышленно-исследовательская база» предусматривает несколько этапов. На финальной стадии предусмотрено создание замкнутой системы жизнеобеспечения и производственной базы для добычи лунного сырья, комплексов по производству ракетного топлива, добыче и доставке на Землю редкоземельных ископаемых и т.д.