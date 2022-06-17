Украина внедряет визовый режим для россиян — с 1 июля 2022 года

Долгожданное введение визового режима для россиян анонсировали в официальном Telegram канале президента Украины Владимира Зеленского.

Уже сегодня Кабмин должен принять соответствующее постановление, которое введет визовый режим для граждан страны-агрессора с 1 июля 2022 года. Речь о Постановлении «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією». Полный текст документа в скором времени должен появиться на сайте Кабмина.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Решение о введении визового режима для граждан россии приняли менее чем через месяц после того, как Зеленский поддержал соответствующую петицию, которая ранее набрала необходимые 25 тыс. голосов. Да, многие скажут, что это стоило сделать еще в 2014 году после оккупации Крыма и части восточной Украины, но хорошо, что решение наконец-то приняли.