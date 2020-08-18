Украина заняла 65-е место (из 85) в рейтинге Цифрового качества жизни





Компания Surfshark составила рейтинг Цифрового качества жизни (Digital Quality of Life, DQL) в 2020 году. Это исследование охватывает 85 стран, в которых совокупно проживает 81% населения Земли (около 6,3 млрд человек).

При составлении индекса DQL исследователи оценивают качество и доступность интернета, электронную безопасность, правительственные онлайн-услуги и электронную инфраструктуру. В этом году исследователи пришли к выводу, что 7 из 10 стран с самым высоким цифровым качеством жизни находятся в Европе, при этом Дания занимает лидирующую позицию. Также отмечается, что скандинавские страны выделяются тем, что предлагают своим гражданам высококачественное цифровое благополучие. В региональном отношении Канада выделяется как страна с самым высоким качеством цифровой жизни в Северной и Южной Америке, в то время как Япония занимает лидирующие позиции в Азии. Среди стран Африки люди в Южной Африке пользуются самым высоким качеством своей цифровой жизни, тогда как Новая Зеландия лидирует в Океании, опережая Австралию в различных цифровых областях.

Исследователи выяснили, что самым качественным интернетом может похвастаться Сингапур, за ним следуют Швеция и Нидерланды. В то же время наиболее доступный интернет-доступ можно встретить в Израиле, Канаде и Азербайджане.

Великобритания, Франция и Литва выделяются во всем мире своей электронной безопасностью, в то время как Сингапур, Великобритания и США лидируют в продвижении услуг электронного управления. В плане развития электронной инфраструктуры лидерами стали Объединенные Арабские Эмираты, Швеция и Дания.

Исследование Цифровое качество жизни показало, что ни одна из исследованных стран не преодолела порог 0,8, и ни одна страна не попала в тройку лидеров по всем параметрам, что свидетельствует о возможностях улучшения во всех цифровых областях.

В 2020 году в рейтинге Цифрового качества жизни Украина заняла 65-е место с индексом 0,47. При этом отмечается, что в нашей стране цифровое качество жизни ниже среднего. Украина в этом рейтинге отстаёт от своих соседей — Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и России — стран, которые в индексе DQL’20 занимают более высокие позиции, чем Украина.

Украина занимает 42-е место в мире по доступности интернета (учитывается общий показатель для широкополосного и мобильного интернет-доступа), хотя и опережает по этому показателю некоторых соседей, таких как Румыния, Словакия и Чехия. По качеству интернета Украина находится на 60-м месте. В то время как мобильный и широкополосный интернет в Украине относительно стабилен, скорость как мобильного, так и широкополосного интернета негативно влияет на общее качество интернета.

Что касается электронной безопасности, Украина занимает 42-е место. Невысокая позиция объясняется неэффективными законами в сфере защиты данных. В то же время наша страна занимает 49-е место с точки зрения кибербезопасности.