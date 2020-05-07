Украинская корпорация «Богдан» победила местную Skoda на тендере по поставке троллейбусов в Чехию





Поддержка национального производителя — не пустой звук для любой страны мира, однако когда конкуренты предлагают заметно более низкую стоимость, заказчик обычно все же предпочитает сэкономить. Радует, что в этот раз в качестве выигрышного предложения с минимальной стоимостью выступает продукция украинского предприятия «Богдан», которая смогла обойти чешскую Skoda на родном для нее рынке.

Тендерное предложение корпорации «Богдан» в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. признано лучшим в торгах на поставку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г. Йиглава (Чехия). Согласно сообщению на портале электронных закупок Чехии, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 440,3 тыс. евро (2,64 млн евро — вся партия). В то же время участвовавшая в тендере Skoda Electric предложила заметно более высокую цену — 507 тыс. евро за троллейбус (партия — 3,04 млн евро).

Троллейбусы на основе «Богдан Т701» должны быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec. Пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей Красуля подтвердил информацию о победе компании в тендере, однако воздержался от других подробностей сотрудничества до официального заключения договора, поскольку в настоящее время длится период оспаривания.

Отметим, что низкопольный 12-метровый троллейбус «Богдан Т701» выпускается на заводе в Луцке с 2010 года, он был разработан с ориентацией на европейский рынок. По информации корпорации, в настоящее время троллейбусы «Богдан» – единственные из производимых в Украине, которые сертифицированы в ЕС. Корпорация «Богдан» около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с Cegelec и представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы. В числе крупных поставок продукции корпорации в ЕС также поставка в 2013 году совместно с польской Ursus 38 электробусов в Люблин.

Напомним, что украинская корпорация «Богдан» намерена вывести на рынок Европы новый электрический автобус в кузове из нержавеющей стали.

Источник: AutoConsulting