Украинская Википедия опередила арабскую по количеству статей и заняла 16 место рейтинга

В конце июля 2022 года украинская Википедия обогнала арабскую и заняла 16 место по количеству статей среди 328 языковых разделов онлайн-энциклопедии. Отметим, что украинский языковой раздел Википедии существует с января 2004 года, в январе 2022 он отпраздновал свое 18-летие. Арабская Википедия была создана на три года раньше – в сентябре 2001 года.

Всего в украинском разделе энциклопедии зарегистрировано около 640 000 пользователей. В арабском разделе их в 4 раза больше — более 2 280 000. Несмотря на это, в украинской Википедии почти вдвое больше администраторов — 49 (26 в арабской).

За прошлый месяц в арабском разделе редакторы и редактора создали 6604 статьи, в украинском — 17 175. Именно эта разница и позволила украинской Википедии вырваться вперед.

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«Количество статей в языковом разделе никогда не являлось основной целью при построении Википедии, но сообщество любит гонки между языковыми разделами — в том числе и потому, что это придает «спортивный» интерес к распространению свободных знаний. Следующий на нашем пути – варайский языковой раздел. Большинство статей в этой Википедии были сгенерированы автоматически и состоят из нескольких предложений, чем уступают по качеству статей в украинской Википедии. Сейчас численно она нас опережает более чем на 80 000 статей; однако ежедневно отрыв сокращается и благодаря стараниям украинских википедистов и википедисток вскоре украинский язык имеет все шансы выйти на еще более высокую позицию в рейтинге Википедий», — комментирует Ярослав Стефанко, редактор и администратор украинской Википедии, создавший более 15 тысяч за 10 лет волонтерства в Википедии.

Напомним, что в сентябре 2020 года украинский языковой раздел обошел португальскую Википедию, которая в настоящее время занимает 18 место. Возглавляет рейтинг языковых разделов традиционно английская Википедия, в настоящее время она содержит более 6 560 000 статей.

P.S. Редактировать Википедию может любой желающий, если вы хотите стать редактором и помогать распространять свободные знания на украинском языке — узнайте, как это сделать из данной статьи.

Источник: «Викимедиа Украина»