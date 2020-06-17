Украинские архитекторы создали переносные мини-дома BRO для работы и уединения в условиях карантина стоимостью от $4,75 тыс.

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Мало кто из украинцев успел надлежащим образом подготовиться к «карантинному лету», обустроив себе отдельное место для работы и отдыха за городом. Причем даже дача или загородный дом не спасут от родственников и детей, если там нет отдельной комнаты. Данную задачу попыталась решить команда украинских архитекторов Cosmos in, которая разработала переносные «пространства для карантина» BRO, которые можно разместить во дворе дома или на даче.

«Более 29% людей во время карантина в Украине работают дистанционно, а это несколько миллионов человек. Для многих стало настоящим испытанием жить и одновременно работать в одном пространстве [с семьей]. Самое сложное — настроить рабочую атмосферу и устранить все раздражители. Особенно непросто это семьям с детьми. Мы позаимствовали идею у англичан, которые придумали backyard office — маленькое пространство где можно работать», — отметили инициатор идеи и соучредитель Cosmos in Роман Баховский.

Компактные дома серии BRO можно будет использовать не только как офис, но и как детскую комнату, кладовую, беседку или даже мастерскую. Авторы идеи также предлагают размещать такие дома на старой даче, как спальню или кухню, чтобы избежать ремонта и всех осложнений, связанных с ним.

BRO Пепа

В данный момент доступно два варианта переносного дома, которые отличаются размерами и дизайном — BRO Пепа ($6550) и BRO Джорж ($4750).

Размеры модуля BRO Пепа с панорамными стеклами и мини-терассой составляют 3х4 м, при этом площадь домика составляет 7,5 м2. В свою очередь BRO Джорж (2,5х3 м) более компактный и уединенный, его площадь составляет всего 6,1 м2. В перечень оборудования входят фасад, отделка внутренних стен, окна, двери, мини-терраса, деревянный пол, освещение и электрическая разводка.

BRO Джорж

Создание дома под заказа занимает месяц, после этого его привезут и установят в выбранное заказчиком место, всего на реализацию проекта обещают потратить не более 5 недель.

Напомним, что ранее мы рассказывали об энергонезависимых умных домах PassivDom, созданных с помощью 3D-печати украинской компанией.

Источник: Cosmos in, BRO