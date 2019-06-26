Украинский стартап Ecoisme закрывается





Основатель и руководитель украинского стартапа Ecoisme Иван Пасечник на страницах соцсети Facebook поделился очередной новостью о своём проекте. Но на этот раз речь пойдёт о печальных известиях – Ecoisme полностью закрывается.

История стартапа началась на хакатоне 6 лет назад, а 5 лет назад, летом 2014 года, была создана компания. Стартап занимался разработкой энергосберегающей системы для дома.

«Мы верили, что сможем сделать энергомонитор, который станет таким же обычным делом, как счетчик электроэнергии. Только умнее. Станет центром домашней экосистемы между потреблением, генерацией и аккумулированием энергии в домах и сможет помочь пользователям существенно экономить электроэнергию», — делится воспоминаниями Иван Пасечник.

Поначалу деятельность компании можно было назвать успешной. Она смогла заключить партнёрское соглашение с крупным европейским телеком-провайдером, одержала победы в различных престижных стартап-конкурсах, получила инвестиции, потребители оформили предзаказы на продукт.

«Сначала мы получили первые инвестиции под проект, который был больше ориентирована на enterprise, где мы должны были выполнять анализ данных. Но мы довольно быстро поняли что проект, в котором участвуют несколько корпораций, двигается довольно медленно и есть риск, что деньги закончатся до его завершения. Тогда произошел пивот, и мы сконцентрировались на конечных пользователях и решении их проблемы экономии электроэнергии», — пишет Иван.

Но затем последовала череда неудач. В конце 2016 года Ecoisme проходил государственную акселерационную программу Dubai Future Accellerator. По её итогам украинский стартап должен был разработать для властей Дубая систему, которая поможет городу стать рациональнее в плане потребления электроэнергии. Но после успешного пилотного проекта сделка с местным инвестиционным фондом так и не состоялась.

Несмотря на уход ряда сотрудников, компания всё же пыталась запустить свой продукт при поддержке компаний из Великобритании. Но и здесь не удалось реализовать достичь подписания сделки.

«Крайне сложно было убедить инвесторов вкладывать в компанию, у которой за последние два года почти не было продаж», — отмечает Иван Пасечник.

После этого было принято решение продать компанию. С февраля 2019 года руководство Ecoisme начало искать заинтересованных покупателей. Вырученные от продажи деньги планировалось направить на возвраты покупателям или закупку и поставку заказчикам конкурирующих энергомониров. Также вырученные деньги должны были пойти на частичную или полную компенсацию вложений инвесторов. С одной из компаний удалось дойти до финального этапа обсуждений, а в начале мае проходили переговоры в США, но и эта сделка не состоялась.

Потому было принято решение окончательно закрыть компанию. В ближайшие несколько недель компании будет назначен менеджер по ликвидации. Он оценит все материальное и интеллектуальное имущество Ecoisme и будет по возможности стараться вернуть деньги кредитором.

«Чтобы хоть как-то сгладить наш провал, мы договорились с Sense о скидках в 50% для наших покупателей из Америки и Канады. К сожалению, в Европе нет компаний которые бы занимались этим направлением и которые мы могли бы рекомендовать. Но Sense пообещал сделать наших пользователей бета-тестерами и предоставить тестовые сенсоры когда они буду выходить на Европейский рынок. Почитав отзывы и протестировав их продукт самостоятельно, мы можем с уверенностью сказать, что Sense — лидеры на рынке энергомониторов. С каждым, кто заказал, мы свяжемся и вышлем инструкции, как получить эти скидки», — резюмировал Иван Пасечник.

Источник: Facebook