Укравтопром: За первые три квартала 2020 года украинцы купили 5,4 тыс. электромобилей, что на 6% выше прошлогодних показателей (самые популярные — Nissan Leaf и Hyundai Ioniq)

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Ассоциация «Укравтопром» сообщила, что за девять месяцев 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 5,4 тыс. легковых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на полностью электрические автомобили в Украине вырос на 6%.

Доля подержанных электромобилей в данных регистрациях составила 92%, против 91% годом ранее, а их средний возраст составлял 4 года.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf — за три квартала текущего года автопарк страны пополнился 1728 автомобилями этой модели. На втором месте идет Tesla Model 3, ее выбрали 657 автомобилистов. Также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли Tesla Model S (612 шт.), FIAT 500е (287 шт.) и Tesla Model X (268 шт.)

Покупая новый электромобиль, украинцы чаще всего отдавали предпочтение автомобилю Hyundai Ioniq — с января по сентябрь текущего года эту модель выбрали 93 покупателя.

Напомним, что в августе текущего года украинский автопарк пополнился 647 электромобилями, из этого количества легковыми были 625 и коммерческими — 22 автомобилями. По сравнению с августом прошлого года спрос на легковые электромобили снизился на 11% (коммерческих — на 61%), а если сравнивать с июлем 2020 года — то на 18% и 33% соответственно.

Источник: Укравтопром