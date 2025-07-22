Новости Игры 22.07.2025 comment views icon

Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam

21 июля студия Haunted Dude выпустила первый эпизод своей нарративной RPG, которую они сами называют украинским Disco Elysium.

Игра получила название The Demons Told Me to Make This Game. В ней игрок берет на себя роль бестелесного духа, а не героями напрямую. Вместо управления подростками наоборот надо нашептывать мысли группе юных экзорцистов. Дети пытаются спасти городок Ред Гайвз, где началось демоническое нашествие, а вы — единственный, кто может подсказать им, что делать. При этом не факт, что они к вам прислушаются.

The Demons Told Me to Make This Game — о влиянии, выборе и последствиях. Игровой процесс построен вокруг временных петель: события повторяются, пока вы не найдете правильную последовательность решений. По задумке авторов, это позволяет игрокам исследовать альтернативные решения и постепенно находить путь, в котором выживут (почти) все. Плюс персонажи и события раскрываются постепенно, даже через неправильные решения.

«Очень часто за особый способ умереть можно получить ачивку. Мы активно используем достижения Steam для стимуляции игрока исследовать таймлайны. У нас на релизе будет 100 ачивок! На самом деле мы всунули в игру где-то 120, но Steam для новых игр ставит ограничение в 100, так что пара десятков останутся неактивными пока Steam не снимет ограничение», — говорит основатель студии Александр Чезгановый в интервью Dou.

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Главная фишка «Демонов» — вы не нажимаете кнопки за персонажей, а влияете на их внутренние монологи, слабости и решения через диалоги и мини-игры. Кто-то из героев переменчив и боится провала, а кто-то самовлюблен и стремится к признанию — задача игрока подобрать правильные слова в правильный момент.

Сетинг тоже не похож на типичные ролевые игры: небольшой американский городок Ред Гайвз — это место, где демоны не самое страшное. Под слоем демонического нашествия скрыты травмы, тайны, опасные персонажи и постоянное напряжение. Авторы называют игру смесью ужасов и абсурдной комедии, а стиль — «будто Лавкрафт написал сценарий для черной комедии».

Игра доступна в досрочном доступе Steam и уже имеет примерно 8 часов контента — с двумя временными петлями. В финальной версии запланировано пять полноценных эпизодов, из которых первый уже доступен. Разработчики планируют завершить игру до 2027 года.

The Demons Told Me to Make This Game стоит ₴269, но сейчас продается со скидкой -13% (₴234). Сейчас игра доступна только на английском, но украинскую локализацию обещают добавить до конца года.

Геймплей украинской Disco Elysium, но доступный на английском языке

Игру разрабатывает киевская студия Haunted Dude, которая специализируется на нарративных приключениях. Над «Демонами» работают девять человек: три разработчика, три художницы, UI/UX дизайнер (который также выполняет функцию Technical PM и создает анимации и визуальные эффекты), нарративный дизайнер и основатель студии Александр Чезгановый.

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Напомним, что другая украинская студия Hologryph анонсировала свой шутер SAND про «галичан в космосе» на консолях. Еще раньше украинская Forest Reigns получила 8-минутный трейлер, в котором показали Париж после апокалипсиса и три стиля игры.

Источник: пресс-релиз Haunted Dude

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