Украинские кинотеатры получат компенсацию из госбюджета за показ фильмов на английском — Рада проголосовала за закон №9432

Верховная Рада Украины поддержала закон №9432 во втором чтении, который среди прочего определяет английский, как один из языков международного общения в Украине, а также нормирует его использование в работе госорганов и сферах образования и культуры.

За в целом проголосовали 246 нардепов. Также поддержали спорную правку, которая предусматривает возмещение из госбюджета для кинотеатров, транслирующих фильмы на английском языке. Чтобы получить компенсацию, каждый зал, в котором демонстрируются фильмы, должен осуществить не менее 8 показов на английском в течение месяца и не менее 2 показов в течение недели в любое время в выходной и/или в рабочий день с началом показа после 18:00. В то же время суммарное количество сеансов показа фильмов на языке оригинала, отличном от государственного, не может превышать 10% от общего количества сеансов фильмов в заведении.

Напомним, в конце июня прошлого года Владимир Зеленский внес в ВРУ законопроект №9432 об особом статусе английского языка в Украине. В первоначальном варианте документ предусматривал, что уже с 2027 года все английские фильмы должны транслироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами (в 2025-м доля показов должна составлять 50%, в 2026 — 75%, и 100% в 2027 году).

Это требование вызвало недовольство у значительной части украинцев, которые хотят смотреть фильмы в Украине именно с украинским дубляжом. К тому же отмечалось, что украинский дубляж является очень качественным, а введение указанных лимитов окажет негативное влияние на эту отрасль. В конце концов скандальную норму из закона устранили.