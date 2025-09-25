Новости Крипто 25.09.2025 comment views icon

Украинцы за год купили биткоинов почти на $1 млрд — шестое место в мире

Українці за рік купили Біткоїнів майже на $1 млрд

Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения криптовалют, уступая лишь Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму, — об этом сообщает Европейский банк реконструкции и развития.

По индексу глобального внедрения криптовалют Chainalysis наша страна удерживает первое место в мире по уровню криптоактивности в пересчете на население и входит в топ-8 общего рейтинга. Только с июля 2023-го по июль 2024-го в Украину поступило криптовалют на $106 млрд, из которых около $882 млн украинцы потратили на покупку биткоинов, говорится в отчете ЕБРР. Нынешний рост криптоактивности в основном объясняется институциональными транзакциями в пределах $1-10 млн и профессиональными операциями на суммы от $10 000 до $1 млн.

Криптовалюта постепенно становится частью личных инвестиций украинцев. Согласно исследованию Ipsos и WhiteBIT, 25% финансово активных граждан уже инвестировали в цифровые активы, еще 23% планируют это сделать. Чаще всего криптовалюту украинцы используют для трейдинга (57%), долгосрочного хранения (52%) и как инструмент защиты от инфляции (51%). Фактически почти каждый второй украинец, который интересуется инвестициями, рассматривает крипту как серьезный элемент своего портфеля.

Несмотря на отсутствие четкой регуляции рынка, Украина демонстрирует один из самых высоких в мире уровней привлечения к криптоэкономике — как среди профессиональных игроков, так и среди розничных инвесторов. С одной стороны, такая динамика свидетельствует о зрелости инвесторов и готовности бизнеса к глобальным финансовым трендам. С другой — отсутствие четкой регуляции создает риски: от непредсказуемых налоговых решений до опасности для рядовых пользователей в случае мошеннических схем.

Впрочем, недавно Даниил Гетманцев, комментируя будущие изменения украинского законодательства относительно криптовалют, подчеркнул, что платежным средством в Украине крипта не станет.

Источник: NV.ua

Популярные новости

arrow left
arrow right
Популярный криптокошелек MetaMask запускает собственный стейблкоин mUSD
В Украине официально заработает стриминг HBO Max — отдельно от Megogo, по цене от €7,99/месяц
Северокорейские хакеры Lazarus уничтожили британскую криптоплатформу Lykke
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Хакеры взломали швейцарскую криптоплатформу SwissBorg через API и похитили $41 млн
Токены биржи Binance установили рекорд: $900 за BNB
Рада наконец возьмется за легализацию криптовалют на следующей неделе
Hyperliquid анонсировала запуск стейблкоина USDH
Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы
Трамп и его семья разбогатели на $6 млрд после старта торгов токеном World Liberty Financial
ETH нацелился на $5 тыс.: тем временем ликвидировано позиций трейдеров на $152 млн
Спецоперация во Франции: 150 полицейских и спецназовцев против вооруженной банды криптоугонщиков
Британия наложила санкции на криптокомпании из Кыргызстана, которые помогали рф отмывать деньги
Альтсезон наконец-то начался?
Christie's International Real Estate запустила криптоподразделение по торговле роскошной недвижимостью стоимостью $1 млрд
Крипторынок 2025 в 10 ключевых трендах: исследование Binance
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
Портрет украинского айтишника по DOU: 31-летний мужчина, что работает до 45 часов в неделю "в стрессе" и планирует уехать из Украины
Самый большой за 12 лет захват Monero: пул Qubic выпустил скрытую самую длинную цепочку
"Укрпошта" запустила новое мобильное приложение, в бете — три бесплатных отправления
eToro запустил круглосуточную торговлю токенизированными акциями более 100 топовых компаний США
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить