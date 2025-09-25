Украинцы за год купили биткоинов почти на $1 млрд — шестое место в мире

Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения криптовалют, уступая лишь Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму, — об этом сообщает Европейский банк реконструкции и развития.

По индексу глобального внедрения криптовалют Chainalysis наша страна удерживает первое место в мире по уровню криптоактивности в пересчете на население и входит в топ-8 общего рейтинга. Только с июля 2023-го по июль 2024-го в Украину поступило криптовалют на $106 млрд, из которых около $882 млн украинцы потратили на покупку биткоинов, говорится в отчете ЕБРР. Нынешний рост криптоактивности в основном объясняется институциональными транзакциями в пределах $1-10 млн и профессиональными операциями на суммы от $10 000 до $1 млн.

Криптовалюта постепенно становится частью личных инвестиций украинцев. Согласно исследованию Ipsos и WhiteBIT, 25% финансово активных граждан уже инвестировали в цифровые активы, еще 23% планируют это сделать. Чаще всего криптовалюту украинцы используют для трейдинга (57%), долгосрочного хранения (52%) и как инструмент защиты от инфляции (51%). Фактически почти каждый второй украинец, который интересуется инвестициями, рассматривает крипту как серьезный элемент своего портфеля.

Несмотря на отсутствие четкой регуляции рынка, Украина демонстрирует один из самых высоких в мире уровней привлечения к криптоэкономике — как среди профессиональных игроков, так и среди розничных инвесторов. С одной стороны, такая динамика свидетельствует о зрелости инвесторов и готовности бизнеса к глобальным финансовым трендам. С другой — отсутствие четкой регуляции создает риски: от непредсказуемых налоговых решений до опасности для рядовых пользователей в случае мошеннических схем.

Впрочем, недавно Даниил Гетманцев, комментируя будущие изменения украинского законодательства относительно криптовалют, подчеркнул, что платежным средством в Украине крипта не станет.

Источник: NV.ua