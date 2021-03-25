Укрпошта закупила 1860 авто Citroёn Berlingo L2 «Worker» вартістю 1,3 млрд грн для мобільних поштових відділень





25 березня Укрпошта та VIDI підписали договір про закупівлю 1860 авто Citroёn Berlingo L2 «Worker» вартістю 1,3 млрд грн. Національний поштовий оператор назвав закупівлю найбільшою на ринку України.

Ця закупка стала можливою завдяки залученню кредиту ЄБРР на 33 млн євро. До кінця 2021 року нові авто курсуватимуть країною у рамках проєкту «Пересувні відділення» у складі 2500 мобільних поштових відділень.

Укрпошта проводила тендер на постачання автомобілів згідно з закупівельними правилами та політиками ЄБРР і 18 лютого було оприлюднено перші його результати. Переможцем стала компанія VIDI, яка запропонувала найкращу ціну та умови обслуговування. Нові Citroёn Berlingo L2 «Worker» виробляються на заводах групи Stellantis. ТОВ «Пежо Сітроен Україна» імпортуватиме їх в Україну з Італії. Перші авто будуть передані Укрпошті вже наприкінці літа.

У рамках тендеру Укрпошта закупила базовий автомобіль за ціною на 21,3% нижчою за ринкову: роздрібна ціна Citroёn Berlingo L2 «worker» на березень 2021 становить 572,7 тис. грн. Вартість повноцінного дообладнаного пересувного відділення склала 679,4 тис. грн. У ціну включені вартість матеріалів та робіт для трансформації автомобілів, додаткового обладнання, брендування, гарантія на 5 років, ремонт і технічне обслуговування кожного автомобіля протягом 150 тис. км за принципом «full-service», розвезення автомобілів автовозами Постачальника по всій території України, їх постановка на облік в органах МВС України та інші накладні витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за контрактом.

У 2020 році Укрпошта запустила 500 машин пересувних відділень у 6 областях України: Київській, Одеській, Херсонській, Закарпатській, Черкаській та Чернівецькій. У Чернігівській області 130 автівок курсує з літа 2018 року. До кінця 2021 року Укрпошта завершить проєкт пересувних відділень (автопарк досягне 2500 штук) і в населених пунктах до 2000 жителів в усіх областях України функціонуватимуть мобільні поштові відділення.