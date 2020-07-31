Укртелеком предложил Минцифры совместно обеспечить 95% сельского населения Украины скоростным интернетом, на первом этапе компания готова инвестировать 1,6 млрд грн и ждет от государства еще 1,4 млрд грн

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Компания «Укртелеком» предложила государству достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом на основе государственно-частного партнерства. По данным Минцифры и полевых исследований Укртелекома в данный момент только 65% сельского населения Украины имеет возможность подключиться к скоростному интернету.

Проект предлагается осуществить в два этапа. На первом этапе в течение 2-2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ в 3,9 тыс. населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств. Для этого нужно построить 23,000 километров оптических магистралей к населенным пунктам и 26,000 километров распределительной сети. Результатом первого этапа будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах.

Для реализации первого этапа «Укртелеком» готов инвестировать 1,6 млрд грн, при этом инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн. Такой подход соответствует устоявшейся европейской практике государственно-частного партнерства. Второй этап предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе. Его точная стоимость пока не озвучивается.

«Укртелеком, при условии прозрачного государственно-частного партнерства, готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Сумму государственного финансирования в размере 5,46 млрд грн, предложенную Минцифрой, мы считаем достаточной для подключения учреждений социальной инфраструктуры. Со своей стороны, Укртелеком также готов вкладывать значительные дополнительные инвестиции, необходимые для обеспечения 95% сельского населения Украины возможностью подключения к высокоскоростному интернету», — отметил Юрий Курмаз, директор Укртелекома.

Напомним, что в 2019 году «Укртелеком» оценивал аналогичный проект полностью в 5 млрд грн, предлагая самостоятельно инвестировать 2,7 млрд грн, а оставшиеся 2,3 млрд грн — получить у государства.

На данный момент сеть интернет-доступа Укртелекома охватывает 2600 населенных пунктов Украины. Только в первом полугодии 2020 года компания проложила почти 3000 километров оптического кабеля, создав возможность подключения для 200 000 жителей 180 деревень, где интернета не было вообще.

Источник: Укртелеком