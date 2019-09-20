«Укртелеком» прекратит подключать новых абонентов к домашним радиоточкам с 1 января 2020 года из-за непопулярности услуги





«Укртелеком» официально заявил, что с 1 января 2020 года, из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса на нее, компания прекращает новые подключения к домашним радиоточкам. Существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

По данным компании, в Украине стремительно уменьшается количество пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этим летом их осталось 350 тысяч., при это ежемесячно от услуги отказывается более десяти тысяч абонентов. Укртелеком продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключения.

Статистика свидетельствует, что отказ от проводного радио — это глобальная тенденция. В течение последних лет проводное радиовещание вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие.

В последние годы «Укртелеком» реализует ряд проектов по развитию телеком-инфраструктуры и подключению населенных пунктов к интернету. Ежегодно оператор строит более 3000 километров оптики, предлагая скоростной интернет и давая возможность пользоваться в том числе и современным интерактивным телевидением. Сейчас оператор занимается подключением к оптике почти 300 небольших городов и сел Украины, чтобы тысячи их жителей получили интернет на скорости до 200 Мбит/с, а значит и доступ к современным сервисам, в том числе аудио-, видеоконтента.

P.S. Кстати, если вы до сих пор не отключили радиоточку, так как не можете выкроить время для посещения центра обслуживания «Укртелеком», то можете сделать это в онлайн-режиме с помощью чата на официальном сайте компании.

Источник: Укртелеком