«Укрзалізниця» утвердила расписание экспресса Kyiv Boryspil Express, поезда будут курсировать круглосуточно с интервалом 30-60 минут

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«Укрзалізниця» утвердила расписание нового железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express, который будет курсировать между киевским ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь». Информацию об этом опубликовал Национальный промышленный портал.

Экспресс Kyiv Boryspil Express будет курсировать между киевским ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь». Предполагается круглосуточное курсирования поезда, при этом средний интервал движения поезда будет составлять от 30 до 60 минут.

Расписание движения с указанием номера поезда, время отправления и станции прибытия представлены в следующей таблице:

Номер поезда Время отправления со станции «Борисполь-Аэропорт» Пункт назначения 801 00:48 Київ-Пасажирський 803 01:43 Київ-Пасажирський 805 02:43 Київ-Пасажирський 807 03:43 Київ-Пасажирський 809 04:44 Київ-Пасажирський 811 05:39 Київ-Пасажирський 813 06:43 Київ-Пасажирський 815 07:18 Київ-Пасажирський 817 07:45 Київ-Пасажирський 819 08:25 Київ-Пасажирський 821 09:00 Київ-Пасажирський 823 09:26 Київ-Пасажирський 825 10:04 Київ-Пасажирський 827 10:50 Київ-Пасажирський 829 11:42 Київ-Пасажирський 831 12:42 Київ-Пасажирський 833 13:41 Київ-Пасажирський 835 14:41 Київ-Пасажирський 837 15:41 Київ-Пасажирський 839 16:41 Київ-Пасажирський 841 17:41 Київ-Пасажирський 843 18:34 Київ-Пасажирський 845 19:18 Київ-Пасажирський 847 19:48 Київ-Пасажирський 849 20:15 Київ-Пасажирський 851 20:57 Київ-Пасажирський 853 21:28 Київ-Пасажирський 855 21:55 Київ-Пасажирський 857 23:07 Київ-Пасажирський 859 23:47 Київ-Пасажирський

На маршруте будут курсировать «рельсовые автобусы» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. Время поездки составит 35 минут, стоимость билета — 80 грн.

Напомним, что железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express уже провел несколько тестовых поездок, официальный запуск ожидается в конце ноября — начале декабря текущего года.

Источник: Национальный промышленный портал