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«Укрзалізниця» утвердила расписание экспресса Kyiv Boryspil Express, поезда будут курсировать круглосуточно с интервалом 30-60 минут
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«Укрзалізниця» утвердила расписание экспресса Kyiv Boryspil Express, поезда будут курсировать круглосуточно с интервалом 30-60 минут

«Укрзалізниця» утвердила расписание экспресса Kyiv Boryspil Express, поезда будут курсировать круглосуточно с интервалом 30-60 минут

«Укрзалізниця» утвердила расписание нового железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express, который будет курсировать между киевским ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь». Информацию об этом опубликовал Национальный промышленный портал.

Экспресс Kyiv Boryspil Express будет курсировать между киевским ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь». Предполагается круглосуточное курсирования поезда, при этом средний интервал движения поезда будет составлять от 30 до 60 минут.

Расписание движения с указанием номера поезда, время отправления и станции прибытия представлены в следующей таблице:

Номер поездаВремя отправления со станции «Борисполь-Аэропорт»Пункт назначения
80100:48Київ-Пасажирський
80301:43Київ-Пасажирський
80502:43Київ-Пасажирський
80703:43Київ-Пасажирський
80904:44Київ-Пасажирський
81105:39Київ-Пасажирський
81306:43Київ-Пасажирський
81507:18Київ-Пасажирський
81707:45Київ-Пасажирський
81908:25Київ-Пасажирський
82109:00Київ-Пасажирський
82309:26Київ-Пасажирський
82510:04Київ-Пасажирський
82710:50Київ-Пасажирський
82911:42Київ-Пасажирський
83112:42Київ-Пасажирський
83313:41Київ-Пасажирський
83514:41Київ-Пасажирський
83715:41Київ-Пасажирський
83916:41Київ-Пасажирський
84117:41Київ-Пасажирський
84318:34Київ-Пасажирський
84519:18Київ-Пасажирський
84719:48Київ-Пасажирський
84920:15Київ-Пасажирський
85120:57Київ-Пасажирський
85321:28Київ-Пасажирський
85521:55Київ-Пасажирський
85723:07Київ-Пасажирський
85923:47Київ-Пасажирський

На маршруте будут курсировать «рельсовые автобусы» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. Время поездки составит 35 минут, стоимость билета — 80 грн.

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Напомним, что железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express уже провел несколько тестовых поездок, официальный запуск ожидается в конце ноября — начале декабря текущего года.

Источник: Национальный промышленный портал

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