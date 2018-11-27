«Укрзалізниця» утвердила расписание экспресса Kyiv Boryspil Express, поезда будут курсировать круглосуточно с интервалом 30-60 минут
«Укрзалізниця» утвердила расписание нового железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express, который будет курсировать между киевским ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь». Информацию об этом опубликовал Национальный промышленный портал.
Экспресс Kyiv Boryspil Express будет курсировать между киевским ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь». Предполагается круглосуточное курсирования поезда, при этом средний интервал движения поезда будет составлять от 30 до 60 минут.
Расписание движения с указанием номера поезда, время отправления и станции прибытия представлены в следующей таблице:
|Номер поезда
|Время отправления со станции «Борисполь-Аэропорт»
|Пункт назначения
|801
|00:48
|Київ-Пасажирський
|803
|01:43
|Київ-Пасажирський
|805
|02:43
|Київ-Пасажирський
|807
|03:43
|Київ-Пасажирський
|809
|04:44
|Київ-Пасажирський
|811
|05:39
|Київ-Пасажирський
|813
|06:43
|Київ-Пасажирський
|815
|07:18
|Київ-Пасажирський
|817
|07:45
|Київ-Пасажирський
|819
|08:25
|Київ-Пасажирський
|821
|09:00
|Київ-Пасажирський
|823
|09:26
|Київ-Пасажирський
|825
|10:04
|Київ-Пасажирський
|827
|10:50
|Київ-Пасажирський
|829
|11:42
|Київ-Пасажирський
|831
|12:42
|Київ-Пасажирський
|833
|13:41
|Київ-Пасажирський
|835
|14:41
|Київ-Пасажирський
|837
|15:41
|Київ-Пасажирський
|839
|16:41
|Київ-Пасажирський
|841
|17:41
|Київ-Пасажирський
|843
|18:34
|Київ-Пасажирський
|845
|19:18
|Київ-Пасажирський
|847
|19:48
|Київ-Пасажирський
|849
|20:15
|Київ-Пасажирський
|851
|20:57
|Київ-Пасажирський
|853
|21:28
|Київ-Пасажирський
|855
|21:55
|Київ-Пасажирський
|857
|23:07
|Київ-Пасажирський
|859
|23:47
|Київ-Пасажирський
На маршруте будут курсировать «рельсовые автобусы» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. Время поездки составит 35 минут, стоимость билета — 80 грн.
Напомним, что железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express уже провел несколько тестовых поездок, официальный запуск ожидается в конце ноября — начале декабря текущего года.
Источник: Национальный промышленный портал