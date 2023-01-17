Укрзалізниця внедряет Starlink: до конца 2023 года все поезда Інтерсіті+ будут иметь скоростной Wi-Fi на всем маршруте

«Укрзалізниця» завершила тестування Starlink і наразі готується до запуску послуги — спочатку швидкісний та стабільний Wi-Fi на базі супутникового інтернету SpaceX з’явиться у поїздах Інтерсіті+.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Вперше про Starlink у потягах «Укрзалізниці» повідомлялося пів року тому — у червні 2022 року керівник Держспецзвʼязку анонсував запуск послуги вже до кінця 2022 року. Відтоді новин щодо ініціативи не було — до сьогодні. Національний залізничний перевізник офіційно підтвердив, що завершив тестування Starlink на маршрутах поїздів Інтерсіті та готується до встановлення обладнання — вже добре знайомих українцям терміналів.

Зараз тестове обладнання Starlink встановлене лише на одному швидкісному поїзді Інтерсіті+, який курсує різними маршрутами. Під час тестування сервісу за маршрутом Київ — Харків середня швидкість інтернету на порт становила 65,7 Мбіт/с, а безперебійний доступ в інтернет зберігався на 96,7% маршруту. З нагоди завершення тестування «Укрзалізниця» опублікувала промовідео — голова правління перевізника Олександр Камишін та глава Мінцифри Михайло Федоров протестували роботу Wi-Fi на базі Starlink у польових умовах.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Мінцифра вже передала «Укрзалізниці» 450 терміналів, а на початку лютого очікується постачання ще одної партії терміналів (її розмір не повідомляється) в межах проєкта. В «Укрзалізниці» розраховують обладнати всі поїзди Інтерсіті+ терміналами Starlink та допоміжним обладнанням до кінця цього року, щоб українці мали змогу переглядати фільми, надсилати повідомлення та навіть працювати з якісним інтернетом. Очевидно, що послугу розгортатимуть поступово за окремими маршрутами.

Проєкт реалізується спільними зусиллями «Укрзалізниці», Мінцифри та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке створили наприкінці 2022-го шляхом об’єднання Мінінфраструктури та Мінгромад. Мета — встановлення терміналів Starlink на всіх поїздах швидкісного сполучення, щоб забезпечити пасажирів якісним інтернетом під час усієї подорожі. Про встановлення Старлінків у звичайних поїздах і електричках поки не йдеться, поки лише Інтерсіті+.

Минулого тижня Польща передала Україні ще 8 тис. терміналів Starlink (загалом Польща передала близько 15 тис. Starlink), а їх загальна кількість перевалила за 30 тис. — це тільки ті, що передали благодійники та різні урядові організації.

Насправді Starlink в Україні працює набагато більше, адже статистика Мінцифри не включає волонтерів та звичайних українців, які зараз купують термінали з пільговим нульовим розмитненням. Наприкінці минулого року SpaceX вивела на орбіту перші супутники оновленої мережі Starlink, які забезпечить подальше збільшення пропускної здатності мережі, а також її розширення на смартфони з 5G та електромобілі Tesla.