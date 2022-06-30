Інтернет Starlink з’явиться у потягах «Укрзалізниці» до кінця 2022 року — керівник Держспецзвʼязку

Схоже, найближчим часом у потягах «Укрзалізниці» нарешті з’явиться швидкісний та стабільний інтернет — і допоможе у цьому Starlink Starlink — провайдер супутникового інтернету, який належить SpaceX. Про це розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в інтерв’ю Liga.Tech 29 червня.

За словами керівника Держспецзвʼязку, пілотний проєкт зі встановлення Starlink у поїздах «Укрзалізниці» вдався. Ба більше, результати тестування перевершили очікування фахівців SpaceX. Водночас ніяких конкретних цифр Юрій Щиголь в інтерв’ю, на жаль, не згадує.

«Коли після тестування звʼязалися з технічними фахівцями Starlink і показали, як це працює, — навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги». Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

У потягах «Укрзалізниці» супутниковий інтернет Starlink з’явиться вже до кінця 2022 року, вважає голова Держспецзвʼязку. Наскільки масштабним виявиться проєкт, наразі невідомо. У Мінінфраструктури та «Укрзалізниці» поки не поспішають ділитися подробицями.

За словами Щиголя, Starlink в Україні — це резервний канал, який не може бути основним каналом забезпечення зв’язку. Водночас оператори, провайдери та об’єкти критичної інфраструктури активно використовують його для відновлення своїх мереж — раніше ми багато писали про такі показові випадки застосування Starlink в Україні.

Starlink в Україні

Нагадаємо, 9 червня Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») — офіційне представництво компанії Ілона Маска SpaceX — отримала ліцензію оператора в Україні. Від моменту реєстрації до видачі ліцензії минуло два місяці, хоча супутниковий інтернет запрацював в Україні набагато раніше — 26 лютого. Liga.Tech пише, що зараз в Україні працюють 12 000 терміналів Starlink і це становить близько 20% від всієї їхньої кількості в Європі. Водночас сама SpaceX раніше повідомляла, що з початку війни Україна отримала 15 тис. терміналів з безоплатним тарифним планом і на початку травня аналітики Apptopia у своєму звіті зазначали, що Starlink в Україні щодня активно користується близько 150 тис. осіб.

Також можна пригадати, що на початку березня Президент України Володимир Зеленський після розмови з Ілоном Маском по відеозв’язку анонсував «можливі космічні проєкти» після закінчення війни, а Мінцифра розповіла про плани після Перемоги побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink. Це дозволить суттєво покращити якість супутникового інтернету SpaceX для пересічних українців, оскільки зараз сигнал йде через станції у Польщі, Литві та Туреччині. З нетерпінням чекаємо на новини щодо статусу цих планів.

Детальніше про особливості та практичне використання Starlink у міському середовищі — в окремому матеріалі на сайті.

Starlink у світі

Станом на кінець травня у Starlink було майже 500 тис. користувачів у 32 країнах світу. Водночас за останні кілька місяців SpaceX вдалося розширити супутниковий інтернет — він став доступним і у літаках, і в автомобілях (1 та 2).

SpaceX стрімко нарощує кількість супутників Starlink на орбіті — їх вже там близько 2500 штук. Якщо відштовхуватися від оцінки ООН (всього на орбіті близько 8200 супутників), то супутники Starlink вже становлять приблизно 30% від загальної кількості апаратів, що діють. Нещодавно SpaceX перейшла до виробництва наступного покоління супутників Starlink V2.0, призначених для розгортання за допомогою Starship.