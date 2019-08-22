Улучшенные камеры и новый дизайн задней панели. Samsung представила обновленные смартфоны Galaxy A50s и A30s





Samsung продолжает выпускать обновленные версии основных смартфонов линейки Galaxy A 2019 года. Вслед за смартфоном начального уровня Galaxy A10s, дебютировавшим неделю назад, корейский гигант сегодня представил еще две обновленные модели c буквой «s» в названии — Galaxy A30s и A50s. Это улучшенные версии моделей Galaxy A30 и A50, вышедших в марте. Не лишним будет отметить, что Galaxy A50 оказался одним из самых продаваемых смартфонов в Европе по итогам минувшего квартала (данные Canalys).

По сравнении с оригинальными моделями изменений не так уже и много. Собственно говоря, Galaxy A50s выделяется новым оформлением тыльной панели с геометрическим рисунком в четырех переливающихся цветах (Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green и Prism Crush Violet2) и улучшенным набором камер. Основная камера по-прежнему тройная, но главный модуль заменили на более качественный вместо 25 МП (ƒ/1,7) поставили 48 МП (ƒ/1,7), дополнительные остались прежними: сверхширокоугольный 8 МП (ƒ/2,2) и модуль анализа глубины сцены 5 МП (ƒ/2,2). Разрешение фронтальной камеры тоже повысилось — с 25 МП до 32 МП, как у Galaxy A60. И на этом все.

Остальные характеристики не изменились по сравнению с обычным Galaxy A50: экран Super AMOLED типа Infinity-U 6,4 дюйма Full HD+, 4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти, SoC Exynos 9610 и аккумулятор 4000 мА·ч.

Обновленный Samsung Galaxy A30s тоже получил новое оформление тыльной панели с геометрическим рисунком и те же четыре цвета. Сканер отпечатков пальцев у этой модели теперь располагается в экране, как у Galaxy A50 и Galaxy A50s. Основная камера обновилась до тройной: основной модуль разрешением 25 МП (f/1.7), сверхширокоугольный 8 МП и еще один на 5 МП. Фронтальная камера осталась прежней (16 МП). Что странно, если верить пресс-релизу Samsung, то разрешение экрана Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма у новой модели HD+, тогда как у оригинала оно выше — Full HD+. Но не исключено, что здесь попросту закралась ошибка. Остальные параметры у нового Galaxy A30s такие же, как у старого Galaxy A30: SoC Exynos 7904, 3 либо 4 ГБ ОЗУ, от 32 до 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Массогабаритные характеристики тоже практически не изменились: 158,5 х 74,7 х 7,8 мм при массе 166 г.

Точная дата выхода и цена будут объявлены дополнительно.

Источник: Samsung