Коза, паук и даже слон — универсальный лунный робот может принимать вид любого животного благодаря своим червеобразным конечностям

Инженеры Массачусетского технологического института разработали новый тип роботов для работы на Южном полюсе Луны. Система состоит из червеобразных конечностей, которые можно конфигурировать в разные виды роботизированных животных в зависимости от сложности задания.

Команда получила награду за лучшую статью на прошлой неделе на аэрокосмической конференции Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE).

Роботы WORMS (Walking Oligomeric Robotic Mobility System) должны упростить работу астронавтов, которые будут жить на лунных базах. Однако, чтобы уменьшить количество парка техники на Луне, их разработали универсальными. Исследователи могут менять конечности WORMS в зависимости от текущего задания — можно, например, собрать робота-паука, который забирался бы в лавовые тоннели и бурил замерзшую воду; или робота-слона, который бы перевозил тяжелое оборудование. После завершения работы WORMS можно разобрать и компактно сложить.

Червеобразные конечности системы сочетаются с шасси с помощью поворотного замка, а затем цепляются за другие механизированные «отростки». Команда уже разработала прототип с шестью ногами, размером с карт и программное обеспечение, которое координирует его работу. Они успешно продемонстрировали сборку, разборку и навигацию во время недавних полевых испытаний.

«Астронавты зашли на склад, выбрали нужные им механизмы и собрали все воедино. Дизайн гибок, надежен и экономически эффективен», — сказал Джордж Лордос, аспирант кафедры аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института.

Идея возникла у команды в 2022 году в качестве проекта для ежегодного конкурса NASA для студентов университетов по созданию инновационных продуктов. Агентство предложило разработать роботов без колес для передвижения по экстремальной местности. Инженеры Массачусетского технологического института сосредоточилась на модели, которая могла бы ориентироваться на южном полюсе Луны, который, по некоторым признакам, может содержать замерзшую воду — необходимую для долгосрочного пребывания астронавтов — а также сложную местность с густой пылью, скалистыми склонами и лавовыми тоннелями.

Когда студенты искали решения, они черпали вдохновение в мире животных.

«Одно из самых простых животных, червь, совершает движения, похожие на движения руки, ноги, позвоночника или хвоста. И тогда мы подумали, что могли бы создать всех этих роботов, используя червеобразные конечности», – говорит заместитель руководителя команды Майкл Браун.

На Земле каждая из конечностей WORMS весит около 9 кг, но в атмосфере Луны их масса будет едва превышать 1 кг, что облегчит астронавтам процесс сборки и разборки роботов.

Команда уже работает над моделью второго поколения с более длинными и немного более тяжелыми конечностями, уделяя больше внимания именно роботам для перевозки тяжелого оборудования.

«Есть много требований для эффективных систем будущего исследования космоса: модульные, адаптированные, гибкие и т.д. Концепция WORMS объединяет все эти качества и многое другое», — сказал Кевин Кемптон, инженер исследовательского центра NASA Langley.

Источник: Engadget