Урядовий комітет схвалив проект Державної космічної програми України на 2021-2025 роки

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17 вересня Урядовий комітет з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості та інфраструктури схвалив проєкт Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки».

Серед основних завдань Програми — створення космічних систем спостереження Землі, впровадження космічних технологій на ринку послуг, створення ракетно-космічної техніки, фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності.

ЇЇ виконання дасть змогу, серед іншого, забезпечити розроблення новітніх приладів, технологій та засобів для входження у перспективні міжнародні проєкт, зокрема дослідження Місяця, розширити співпрацю з Європейським космічним агентством з метою набуття членства України в цій організації.

Після доопрацювання законопроекту із Міністерством фінансів України документ буде подано до Кабінету Міністрів України, який у порядку законодавчої ініціативи має внести його на розгляд Верховної Ради України.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2021-2025 роки становить близько 15 мільярдів гривень.

З повним текстом концепції космічної програми України на 2021-2025 роки можна ознайомитись на сайті Верховної Ради, проте подробиць щодо конкретних проєктів поки немає.

Залишається згадати, що на кінець 2021 року заплановано запуск українського супутника «Січ-2-30» на ракеті Space. Окрім того, нещодавно Україна і США домовилися поглибити співпрацю у сфері безпеки космічних польотів. Минулого року Україна стала дев’ятою країною, що підписала з NASA угоду Artemis Accords — міжнародний договір про освоєння Місяця, що регламентує в тому числі видобуток на супутнику корисних копалин.