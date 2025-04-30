Усик и «Скала» готовятся к бою: вышел трейлер спортивной драмы «Крушащая машина» о легенде UFC Марке Керре

A24 выпустила первый трейлер фильма «Крушащая машина» / The Smashing Machine — биографической спортивной драмы о легенде UFC в тяжелом весе Марке Керре в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона.

Керр — мастер смешанных боевых искусств, выступавший с 1997 по 2009 год и выигравший четыре чемпионата мира ADCC. В 2002 году о бойце сняли документальный фильм (также под названием «Крушащая машина» Крушащая машина — это прозвище Керра, полученное за бескомпромиссный стиль боя), сосредоточенный среди прочего на его проблемах со злоупотреблением психоактивными веществами и бурных отношениях с женой и тренерами. Сейчас нам предлагают более художественное изображение событий.

Сам Джонсон, прежде чем стать кинозвездой, также был бойцом (оттуда и прозвище Скала), дебютировал в WWE в 1996 году и стал восьмикратным чемпионом WWE и двукратным победителем чемпионата WCW.

Среди остального актерского состава: Эмили Блант в роли жены Керра Дон Стейплз, Бас Руттен, Линдси Хэвин и Александр Усик, который играет украинского бойца Игоря Вовчанчина, победившего Керра в 1999 году. В фильме Вовчанчин станет серьезным физическим и психологическим испытанием для Керра, а Усик получил свою самую большую кинематографическую роль — он специально работал над техникой MMA, консультировался с профессиональными тренерами и просматривал архивные записи боев, чтобы максимально точно воспроизвести стиль бойца.

«Крушащая машина» — это второе сотрудничество Джонсона и Блант со времен диснеевского «Круиз в джунглях» 2021 года, которое продолжится будущим криминальным триллером Мартина Скорсезе.

Бенни Сафди, который работал с братом над фильмами «Неогранённые драгоценности» и «Хорошее время», в «Крушащей машине» дебютирует как сольный режиссер и сценарист. Он, кстати, также является актером и присоединился к гигантскому звездному составу будущей «Одиссеи» Кристофера Нолана.

Кинотеатральная премьера фильма назначена на 3 октября.

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Источник: Variety, EW