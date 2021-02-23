Утечка: беспроводные наушники Sony WF-1000XM4 получили обновлённый дизайн в духе Samsung Galaxy Buds Pro

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На этой неделе ожидается официальный анонс новых беспроводных наушников Sony WF-1000XM4. Но благодаря утечке от MyDrivers мы уже сейчас можем ознакомиться с внешним видом устройства.

Судя по предоставленным изображениям, новая модель Sony WF-1000XM4 подверглась заметному редизайну. Она стала компактнее, а сам наушник по внешнему виду напоминает бутон. В целом, дизайн напоминает модель Samsung Galaxy Buds Pro. Для сравнения, ниже приведена фотография предыдущее версии WF-1000XM3.

На просочившемся изображении показан медный цилиндр, который выглядит как дизайнерский элемент. Нужно дождаться официального анонса, чтобы узнать его функциональное назначение. Это может быть порт для зарядки встроенного аккумулятора, массив микрофонов для активного шумоподавления или что-то ещё. Какие-либо характеристики беспроводных наушников Sony WF-1000XM4 пока не сообщаются.

Источник: The Vege