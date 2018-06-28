Утечка рендеров раскрывает дизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

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Презентация новых флагманских смартфонов Google серии Pixel 3 запланирована на октябрь. Но благодаря утечке рендеров уже сейчас можно узнать, как будут выглядеть устройства Pixel 3 и Pixel 3 XL.

При этом можно отметить, что стандартная версия Google Pixel 3 получит традиционный дисплей, а увеличенная версия Pixel 3XL оснащена дисплеем с вырезом в верхней части. Вместе с тем, обе модели содержат одиночную камеру на задней панели.

Модель Google Pixel 3 содержит 5,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и имеет размеры 145,6×68,2×7,9 мм. На лицевой панели возле разговорного динамика можно рассмотреть три отверстия. Вероятно, они предназначены для камеры, сенсора приближения и LED-системы уведомлений. Также можно предположить наличие двойной камеры.

Версия Pixel 3XL содержит дисплей диагональю 6,2 дюйма с вырезом в верхней части, где также имеются три отверстия. В данном случае размеры составляют 158×76,76×7,9 мм, хотя в месте выступа камеры толщина увеличивается до 8,6 мм.

Предполагается, что оба смартфона Google Pixel 3 и Pixel 3 XL будут основаны на чипсете Snapdragon 845 и получат из коробки новую версию операционной системы Android P. Официальный анонс запланирован на 4 октября.

Источник: gsmarena