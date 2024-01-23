Новости Технологии 23.01.2024 в 12:10 comment views icon

Утечка спецификаций Exynos 2500 — процессор для флагманских смартфонов Samsung следующего года

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Юрий Орос

Автор новин

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Появилась утечка информации о будущем процессоре Exynos 2500, который должен использоваться в семействе Galaxy S25 через год и придет на смену Exynos 2400, который устанавливают (на определенных рынках, включая Украину) в новопредставленные флагманы Samsung — Galaxy S24 и Galaxy S24+.

Процессор якобы сохранит 10-ядерную конфигурацию Exynos 2400, но 2500 будет использовать будущие процессорные ядра ARM, передает GSM Arena. Его будут производить по 3-нм техпроцессу Samsung второго поколения (3-нм GAP/SF3), в отличие от актуального 3-нм техпроцесса TSMC.

Exynos 2400: процессор для линейки Samsung Galaxy S24 детализирован — 10 ядер, 3,2 ГГц

Процессор Exynos 2500 будет иметь одно ядро ​​Cortex-X5 с тактовой частотой 3,2 ГГц или выше, три ядра Cortex-A730 с тактовой частотой от 2,3 ГГц до 2,5 ГГц, два дополнительных ядра Cortex-A730 и четыре ядра Cortex-A520, ориентированных на эффективность Что касается графического процессора, то Exynos 2500 может быть оборудован AMD Xclipse 950 на основе RDNA, что будет шагом вперед по сравнению с Xclipse 940 в Exynos 2400.

Витік специфікацій Exynos 2500 — процесор для флагманських смартфонів Samsung наступного року

Отметим, что на слитом скриншоте выше используется формулировка Dream Chip, такой ребрендинг Samsung официально опровергла.

Samsung в следующем году изменит название процессоров Exynos на Dream Chip, — источник

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