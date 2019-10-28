Утечка (включая скриншоты интерфейса) проливает свет на планы Microsoft в отношении ОС Windows 10X

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Похоже, Microsoft случайно опубликовала внутренний документ, в котором содержится более подробная информация о планах компании относительно Windows 10Х. Софтверный гигант изначально представил её как операционную систему для линейки аппаратов, к которым относится мобильный ПК Surface Neo. Однако эта версия Windows будет использоваться и для других устройств.

Пока что Microsoft официально подтвердила, что Windows 10X получит новое меню «Пуск» без «живых» плиток и переработанную панель задач, но очевидно, что у компании есть амбиции внести эти изменения в программное обеспечение для традиционных ноутбуков. В Windows 10X меню «Пуск» именуется как «Средство запуска», в котором упор делается на локальный поиск:

«Поиск бесшовно интегрируется с веб-результатами, приложениями и конкретными файлами на вашем устройстве. Рекомендуемый контент динамически обновляется на основе часто используемых и недавно использованных приложений, файлов и веб-страниц», – говорится в документе.

Microsoft улучшит возможности биометрической аутентификации посредством Windows Hello. В Windows 10X, в отличие от стандартной версии операционной системы, пользователь переходит в режим аутентификации сразу при включении экрана. После пробуждения устройства функция Windows Hello Face мгновенно распознаёт пользователя по лицу и загружает рабочий стол.

В документе также упоминается новый проводник. Компания уже давно работает над более современной версией классического проводника в виде UWP-приложения для Windows, и, похоже, он наконец появится в Windows 10X. Судя по всему, проводник получит упрощённый доступ к документам, хранящимся в Office 365 и OneDrive и будет оптимизирован для сенсорного управления.

Помимо всего прочего, Microsoft упростит «Центр уведомлений» и меню быстрых настроек в Windows 10X. Это ускорит доступ к настройкам устройства и позволит расставить приоритеты для отображения важных параметров, которые можно будет кастомизировать. Что касается Office, похоже, Microsoft отдаёт предпочтение более привычным Win32- и PWA-версиям офисного пакета вместо UWP-приложения, разработку которого компания прекратила в прошлом году.

Microsoft закрыла доступ к документации Windows 10X до того, как веб-ресурсы успели детально ознакомиться с ней, но несколько скриншотов, которые вы видите выше, успели распространиться по сети.

Источник: The Verge