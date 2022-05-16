В 1 квартале 2022 года Vodafone Украина потеряла 400 тысяч абонентов (за счет клиентов подписки). При этом доход вырос на 10%

Мобильный оператор Vodafone Украина, входящий в состав NEQSOL Holding (Азербайджан), опубликовал отчет о результатах работы в 1-м квартале 2022 года. Из-за войны у компании было много расходов, связанных с аварийными работами, помощь стране и клиентам, массовой миграции клиентов за границу. Поэтому рост ключевых финансовых показателей за отчетный период был достигнут благодаря успешным результатам первых двух месяцев квартала (январь-февраль). Об этом сообщила пресс-служба Vodafone Украина.

Доход Vodafone Украина в I квартале вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 5,2 млрд грн. Показатель OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization — финансовый показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) вырос на 15% и превысил 2,9 млрд грн. Маржа OIBDA выросла на 2,6 — до 56,7%. Вместе с тем чистая прибыль составила 515 млн грн (уменьшение в основном обусловлено колебаниями валютного курса).

В марте компания подключила своим клиентам бесплатные услуги в роуминге на сумму 127 млн грн. Также на финансовые результаты положительно повлияли доходы от фиксированного бизнеса благодаря деятельности Vega — нового актива в группе Vodafone.

Капитальные инвестиции в 1 квартале составили 376 млн грн.

Более 90% сети Vodafone работает.

«Война повлекла за собой массовые миграции, и это существенно повлияло на размер абонентской базы. По результатам первого квартала абонентская база уменьшилась на 400 тысяч клиентов за счет клиентов подписки. В общей сложности 1,6 млн клиентов Vodafone вынужденно находятся за пределами страны», — сказано в публикации.

Также Vodafone в марте начала предоставлять своим украинским клиентам услугу «Доступный роуминг», доступный в настоящее время в 27 странах Европы. Это бесплатное подключение пакетов мобильного интернета, минут для разговоров и сообщений.

С начала войны компания подключила своим клиентам бесплатные услуги в Украине на сумму в 230 млн грн., за рубежом — на сумму 330 млн грн. По состоянию на конец апреля 13 млн клиентов уже воспользовались бесплатными услугами в Украине. В течение войны Vodafone направил 170 млн информационных SMS по заказу органов государственной власти. Объем гуманитарной и прямой финансовой помощи компании стране в целом составил уже 160 млн грн.