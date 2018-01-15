В 2017 году Meizu продала меньше смартфонов, чем в 2016-м, но осталась прибыльной

Компания Meizu рассказала о своих успехах по итогам работы в 2017 году. По словам старшего вице-президента Ян Сюнь, в минувшем году компания смогла реализовать около 20 млн смартфонов в 40 различных странах, а выручка от продаж превысила ¥200 млрд (около $1,8 млрд).

В то же время следует отметить, что в 2016 году объём продаж смартфонов Meizu составил 22 млн. Таким образом, продажи устройств сократились. Несмотря на это, компания смогла достичь прибыльности. Добавим, такая ситуация свойственна не только Meizu, в 2017 году в Китае продажи смартфонов сократились. По информации Министерства промышленности и информационных технологий Китая, на китайском рынке произошло снижение продаж на существенные 32,5%.

Возможно, исправить ситуацию с продажами позволит готовящийся к выпуску смартфон Meizu M6S. В сети уже появились его официальные тизеры, раскрывающие некоторые подробности устройства. Один из тизеров содержит изображения отпечатка пальца на дисплее. Это, вероятно, говорит о том, что в смартфоне Meizu M6S используется интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Хотя нельзя исключать размещения сканера на правой боковой грани. Судя по изображению, аппарат получил полноэкранный дисплей. Согласно имеющимся данным, это 5,7-дюймовая панель с разрешением 1440×720 точек.

Ещё один тизер свидетельствует о наличии процессора с ядрами ARM Cortex-A73. По слухам, это будет 6-ядерный чип Exynos 7872, который включает 4 вычислительных ядра Cortex- A53, два вычислительных ядра Cortex-A73 и графическое ядро Mali-G71. Объём оперативной памяти, скорее всего, составит 3 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Ёмкость батареи заявлена на уровне 3000 мАч, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки.

Официальная презентация смартфона Meizu M6S ожидается уже 17 января.

Источник: gizmochina 1, 2, 3