У Кличко предложили новый вариант метро на Троещину — по Северному мосту. На постройку необходимо 2-3 года и $300-500 млн

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Советник мэра Киева Максим Бахматов предложил новый вариант постройки метро на Троещину в интервью изданию Liga.net. Он отметил, что текущий проект с линией по строящемуся Подольско-Воскресенскому мосту остается в силе, однако стоит рассмотреть еще один вариант с «легким метро».

Бахматов предлагает проложить наземную линию Speed Tram по Северному мосту (бывший Московский мост), достроив для этого некие «легкие конструкции», по которым пустить не только метро (или, скорее, скоростные трамваи), но и велосипедистов и пешеходов.

По словам Максима, реализация данного проекта займет всего 2-3 года (год на подготовку и полтора года на строительство), а стоимость составит $300-$500 млн, что дешевле альтернативных проектов. Проект в данный момент готовит Мировой банк, он дожен быть готов к апрелю следующего года.

Отметим, что вдоль жилого массива Троещина идут две трамвайные линии (вдоль улиц Оноре де Бальзака и Закревского), при этом первая заканчивается на станции городской электрички «Троещина-2». Данную линию теоретически можно «повернуть» вправо на пересечении с проспектом Ватутина и продлить по проспекту Степана Бандеры до станции метро «Почайна».

Напомним, что похожий план озвучивал в сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий. В свою очередь в КГГА упоминали, что в ближайшие годы метро на Троещину не построят, так как даже при наличии средств и гарантий на проект уйдет не менее 5-10 лет.

Источник: Liga.net