Тайваньский дипломат в Вашингтоне Александр Юй выдвинул обвинения в адрес Китая в попытке конкурировать с Тайванем в полупроводниковой промышленности нечестными методами, включая кражу интеллектуальной собственности. Посол Китая в США отрицает любые правонарушения со стороны китайских компаний.

Де-факто посол Тайваня в США обвинил китайских производителей микросхем в том, что они обходят стандартные практики разработки инноваций и вместо этого прибегают к нечестным методам, чтобы расширить свои возможности. Несмотря на значительные инвестиции, Юй остается скептиком относительно способности Китая производить передовые процессоры, которые могли бы конкурировать на мировой арене, особенно в условиях согласованных усилий США, направленных на сдерживание технологических амбиций Пекина с помощью экспортных ограничений и других мер.

Они на самом деле не следуют правилам. Они обманывают и копируют. Они воруют технологии. — сказал Юй в интервью Reuters.

По правде говоря, китайский лидер по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. украл технологические процессы тайваньской TSMC в начале 2000-х годов и был дважды признан виновным в этом, передает Tom’s Hardware. Однако современные технологии, такие как 7-нм и 5-нм технологические узлы, настолько сложны, что украсть их практически невозможно. Поэтому вместо того, чтобы воровать передовые технологии производства, SMIC нанимает специалистов из TSMC и Samsung Foundry.

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Представитель посольства Китая в США назвал это обвинение лишенным здравого смысла и мотивированным злобой.

Научно-технические достижения Китая не достигаются путем «обмана» и «кражи». Наше развитие всегда строится на собственных силах, и мы уверены, что будем продолжать укреплять способность Китая к самодостаточности и технологическим инновациям. — заявил представитель посольства Китая Лю Пэнгю.

Диалог также коснулся обвинений Дональда Трампа, который утверждал, что Тайвань ворует американские рабочие места в полупроводниковой промышленности. Юй опроверг их, отметив стратегические инвестиции тайваньских компаний в США, в частности, упомянув о значительных инвестициях TSMC в заводы в Аризоне, которые делают Тайвань партнером США, а не конкурентом. Юй также подчеркнул двухпартийную поддержку, которой пользуется Тайвань в США.