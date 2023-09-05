Китай направит $40 млрд на производство чипов – на фоне продолжения торговых санкций со стороны США

США постоянно пытаются ограничить производство чипов в Китае, однако эти усилия могут не принести большую пользу – в Пекине размышляют над тем, чтобы направить сумасшедшие средства на развитие высокотехнологичной индустрии в стране.
По данным Reuters, Китай планирует создать государственный инвестиционный фонд, который поддерживал бы полупроводниковую отрасль – и предоставил на ее развитие около 300 миллиардов юаней ($41 млрд). Это уже третья такая инициатива – предыдущие две привлекли 138,7 млрд юаней ($19 млрд) в 2014 году и 200 млрд юаней ($27 млрд) в 2019 году.
Ожидается, что от министерства финансов Китая поступит около 60 миллиардов юаней ($8 миллиардов). Другие инвесторы еще не известны, хотя среди предыдущих спонсоров были China Telecom и China National Tobacco Corporation.
Новость появилась лишь через несколько дней после того, как китайская компания электроники Huawei анонсировала Mate 60 Pro – свой первый «послесанкционный» 5G-смартфон. Согласно отчету аналитической компании TechInsights, Huawei сотрудничает с производителем микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) для создания нового чипа Kirin 9000s. Высокоуровневая 7-нм технология SMIC, кажется, обеспечивает Mate 60 Pro скорость загрузки, превышающую подобный показатель в типичных телефонах 5G.
Анонс Mate 60 Pro и дальнейшее подтверждение его мощности прямо противоречит усилиям США, Японии и Нидерландов ограничить доступ Китая к чипам и производственным возможностям. В августе Джо Байден подписал приказ, дополнительно ограничивающий инвестиции в китайские фирмы, работающие с полупроводниковыми технологиями. Предыдущие запреты были направлены именно на Huawei, включая январский запрет на лицензии на экспорт американских технологий китайской компании.
Huawei, вероятно, строит секретную сеть заводов для производства чипов по всему Китаю