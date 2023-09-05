Китай направит $40 млрд на производство чипов – на фоне продолжения торговых санкций со стороны США

США постоянно пытаются ограничить производство чипов в Китае, однако эти усилия могут не принести большую пользу – в Пекине размышляют над тем, чтобы направить сумасшедшие средства на развитие высокотехнологичной индустрии в стране.

По данным Reuters, Китай планирует создать государственный инвестиционный фонд, который поддерживал бы полупроводниковую отрасль – и предоставил на ее развитие около 300 миллиардов юаней ($41 млрд). Это уже третья такая инициатива – предыдущие две привлекли 138,7 млрд юаней ($19 млрд) в 2014 году и 200 млрд юаней ($27 млрд) в 2019 году.

Ожидается, что от министерства финансов Китая поступит около 60 миллиардов юаней ($8 миллиардов). Другие инвесторы еще не известны, хотя среди предыдущих спонсоров были China Telecom и China National Tobacco Corporation.

Новость появилась лишь через несколько дней после того, как китайская компания электроники Huawei анонсировала Mate 60 Pro – свой первый «‎послесанкционный» 5G-смартфон. Согласно отчету аналитической компании TechInsights, Huawei сотрудничает с производителем микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) для создания нового чипа Kirin 9000s. Высокоуровневая 7-нм технология SMIC, кажется, обеспечивает Mate 60 Pro скорость загрузки, превышающую подобный показатель в типичных телефонах 5G.

Анонс Mate 60 Pro и дальнейшее подтверждение его мощности прямо противоречит усилиям США, Японии и Нидерландов ограничить доступ Китая к чипам и производственным возможностям. В августе Джо Байден подписал приказ, дополнительно ограничивающий инвестиции в китайские фирмы, работающие с полупроводниковыми технологиями. Предыдущие запреты были направлены именно на Huawei, включая январский запрет на лицензии на экспорт американских технологий китайской компании.