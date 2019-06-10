В Белом доме ищут возможность отсрочить ограничения для Huawei





Как сообщает The Wall Street Journal, исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, предложил вице-президенту Майку Пенсу и девяти конгрессменам отсрочить ограничения для Huawei. По его мнению, если ввести их сейчас, то это негативно скажется на бизнесе американских компаний, которые используют технологии китайского производителя. Кроме этого, в своём обращении Воут указывает на то, что ограничения в отношении Huawei приведут к значительному сокращению количества поставщиков для правительства США и особенно сильно затронут компании, работающие в сельской местности, где популярно оборудование Huawei.

Напомним, что 15 мая 2019 года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству торговли США блокировать сделки с участием иностранных коммуникационных компаний, если они представляют угрозу безопасности страны. Уже на следующий день, 16 мая, Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 связанных с ней фирм в черный список, запретив закупку компонентов и технологий американских производителей без специального разрешения. Еще спустя несколько дней сотрудничество с Huawei приостановил Google (на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google) и три полупроводниковых гиганта (Intel, Qualcomm и Broadcom). В конце мая США отложили введение санкций против Huawei на срок до 90 дней, что позволит китайскому производителю обновлять и поддерживать существующее оборудование и устройства.

В тоже время в комментарии WSJ представитель Административно-бюджетного управления США сообщил, что обращение Рассела Воута не повлияло на политику США в отношении Huawei и не затронет введённые против компании ограничения.

В свою очередь, представители Huawei отметили, что они в курсе дискуссии в Белом доме и пока осторожно наблюдают за этой ситуацей.

Источник: WSJ