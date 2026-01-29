Новости Софт 29.01.2026 comment views icon

В Chrome тестируют функцию запуска браузера во время загрузки Windows

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows

Последняя сборка Chrome Canary показывает, что Google тестирует новую функцию, которая позволит браузеру запускаться сразу во время загрузки Windows 10/11.


Функция представлена в виде переключателя в настройках браузера под названием «Запускать Chrome при запуске ПК». Google работает над ней примерно с октября или ноября 2025 года, когда команда разработчиков Chromium добавила новый фича-флаг kForegroundLaunchOnLogin.

В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Скриншот: Neowin

Как можно догадаться из названия, Google задумала это как процесс переднего плана, который обычно имеет более высокие приоритеты ресурсов, чем фоновые задачи. Впрочем, рядом есть kLaunchOnStartup, который служит для включения/выключения этой функции, поэтому системы без SSD или с менее мощным процессором, смогут избежать проблемы, что потенциально бы замедлила скорость загрузки Windows.

Ранее сама Microsoft выпустила официальное руководство по улучшению скорости запуска ОС. Тогда как старший инженер компании Рэймонд Чен недавно объяснил, почему предыдущие версии Windows могли перезагружаться и возвращаться в систему намного быстрее.


Напомним, что ранее в бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки — опцию, которую поддерживают многие браузеры, Edge и Firefox, в том числе. Изменение, возможно, и незначительное, но на практике позволяет сделать пребывание в интернете более организованным.

Эксперты назвали браузеры с «худшей» конфиденциальностью: Chrome на втором месте

Источник: Neowin

