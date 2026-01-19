В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?

Google наконец исправляет давний недостаток Chrome и добавляет вертикальные вкладки — опцию, которую поддерживают многие браузеры, Edge и Firefox, в том числе. Изменение, возможно, и незначительное, но на практике позволяет сделать пребывание в интернете более организованным.

Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome?

Установите Chrome Beta или Chrome Canary на ПК;

Введите в адресную строку chrome://flags/#vertical-tabs и нажмите Enter;

Установите режим Enabled для опции Vertical Tabs, которая отобразится первой;

Перезапустите браузер;

Нажмите область над адресной строкой и выберите опцию Move tabs to the side.

После этого, как видно на главном изображении новости, все ваши вкладки перенесутся из верхней части Chrome влево. Кнопка поиска вкладок будет доступна сверху этого списка, а кнопка для создания групп вкладок или открытия новой — внизу.

В случае, если новый интерфейс вам не понравился, можно с легкостью вернуться к старому горизонтальному расположению:

Нажмите правой кнопкой мыши в верхней области над вертикальными вкладками;

Выберите опцию «Переместить вкладки вверх».

Ранее ITC писал, что Opera запустила браузер One R3 с динамическими звуковыми темами и ИИ, а Samsung Internet со встроенным блокировщиком рекламы наконец-то заработал в Украине.