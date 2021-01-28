В Cyberpunk 2077 добавили официальную поддержку модов, но удалили мод, позволяющий заняться сексом с Джонни Сильверхэндом





Компания CD Projekt Red добавила в игру Cyberpunk 2077 инструменты и ресурсы для моддинга. Об этом компания-разработчик сообщила на своём сайте.

«Инструменты будут постоянно обновляться вместе с игровыми патчами, чтобы обеспечить совместимость», — говорится в сообщении.

Хотя анонсированные инструменты являются официальными ресурсами CD Projekt Red, игроки и раньше модифицировали игру, начиная с момента её выхода. Некоторые модификации улучшают работу игры, например, позволяют использовать камеру от третьего лица или спутников, другие служат для исправления многих ошибок в игре.

Один из таких пользовательских модов позволял игрокам заниматься сексом с персонажем Киану Ривза – Джонни Сильверхэндом. Эта модификация не осталась без внимания разработчиков из CD Projekt Red. В интервью PC Gamer представитель компании заявил, что пользовательский контент не может быть «вредным для других», особенно когда речь идет о модах. По мнению разработчиков, такое использование персонажа может оскорбить актёра, который предоставил свой образ для героя.

Отметим, в самой игре Cyberpunk 2077 у персонажа Ривза действительно есть сексуальная сцена, хотя она разыгрывается с его точки зрения. Но в случае пользовательского мода происходит подмена модели работника сферы сексуальных услуг на образ персонажа Киану Ривза. В моде Джонни является сексуализированным персонажем, видимым глазами игроков. Хотя сами разработчики поддерживают идею использования модов и настройки игры, в данном случае, по их мнению, происходит пересечение границы дозволенного.

«Что касается персонажей, которых мы придумали для игры, мы в целом разрешаем вам настраивать игру по своему желанию и просто получать удовольствие», — сказал представитель CD Projekt Red в интервью ресурсу PC Gamer. «Что касается моделей реальных людей, которых мы попросили принять участие в игре, мы убедительно просим вас воздерживаться от их использования в любой ситуации, которая может быть сочтена оскорбительной, если у вас нет их явного разрешения».

Первоначально мод с подменой образа секс-работника был опубликован на ресурсе Nexus Mods. Тогда автор мода указал, что удалит его, если такой контент покажется оскорбительным. Хотя о реакции Киану Ривза на такую модификацию ничего не было известно, на текущий момент мод, делающий Джонни Сильверхэнда сексуальным объектом, уже недоступен на Nexus Mods.

Источник: The Verge 1, 2