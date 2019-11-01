В Epic Games Store бесплатно раздают адвентюру Costume Quest и хоррор SOMA

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store радует своих пользователей очередной бесплатной раздачей игр. На этот раз предлагаются два проекта: приключения Costume Quest и ужастик SOMA.

Costume Quest – это классическая хэллоуинская адвенчура с ролевыми элементами. Игроку предстоит выбрать своего героя и пройтись по трём различным локациям. Локации выполнены в атмосфере Хеллоуина, наполнены различными заданиями, историями и юмором. Как только игрок пройдёт все квесты и соберёт костюмы, он сможет объединиться с друзьями и дать отпор злу в республике Repugia.

Получить игру Costume Quest можно по следующему адресу в магазине или через клиент Epic Games.

SOMA – это игра в жанре survival horror, действие которой разворачивается на отдалённой подводной исследовательской станции PATHOS-2, где машины начинают обретать человеческие черты. Всё живое на суше было уничтожено в результате падения на Землю огромной кометы. Главный герой Саймон Джаретт непонятно каким образом оказался на станции PATHOS-2 и начинает невольно раскрывать собственное прошлое. Попутно он пытается осознать ситуацию, в которой оказался, а также его потенциальное будущее. При этом герой вынужден выживать, прячась от монстров и преодолевая свой страх. Возможности атаковать врагов у него нет, поэтому геймплей рассчитан на скрытное прохождение.

Игра доступна по следующему адресу в Epic Games Store или в клиенте сервиса.