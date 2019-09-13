В Epic Games Store бесплатно раздают хоррор Conarium, а в Humble Bundle – космическую стратегию Endless Space





Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную игру для своих пользователей. На этой неделе можно получить хоррор Conarium.

Conarium — это игра-ужастик в духе новеллы «Хребты безумия» Лавкрафта, но на основе оригинальной истории. По сюжету, четверо ученых пытаются постичь то, что считается «абсолютной» гранью возможного. Игроку предстоит управлять Фрэнком Гилмэном, который оказывается в комнате, наполненной странными, пульсирующими звуками и узорами на стенах, которые испускает необычное устройство на столе. Главный герой может вспомнить лишь, что он находится на полярной станции Упуауте – что почти у самого Южного полюса. Со временем выясняется, что персонаж использовал это устройство во время экспедиции и погиб, но вернулся каким-то другим. Его начинают терзать странные воспоминания о необычных местах. Чтобы разобраться в ситуации, предстоит исследовать полярную станцию, а вместе с ней — свои сны и видения. Нужно изучать зацепки, узнавать секреты, но при этом необходимо избегать зловещих существ. Игра предлагает несколько концовок.

Conarium можно получить бесплатно по следующему адресу или в настольном клиенте Epic Games.

Вместе с тем, в сервисе Humble Bundle бесплатно раздают космическую стратегию Endless Space – Collection. Это глобальная пошаговая стратегия, рассказывающая историю об эпохе колонизации Вселенной, первыми разумными существами в которой были Вечные. Они бороздили просторы космоса задолго до того, как человек впервые обратил свой взор к звёздам. Однако сейчас от Вечных остался лишь Прах — таинственное вещество, разнесенное галактическими бурями, сокрытое в заброшенных храмах. Самые могущественные военные и политические лидеры в истории обязаны ему своей силой. А фракция, в руках которой окажется Прах и которая сможет постичь все его тайны, станет властительницей галактики. Игроку предстоит взять в свои руки управление одной из доступных цивилизаций и привести её к господству. При этом можно торговать и устанавливать дипломатические отношения, исследовать самые отдаленные уголки видимой Вселенной в поисках могущественных артефактов и неисчерпаемых ресурсов, развивать технологии или просто уничтожать всех врагов мощью своей армии.

Получить игру Endless Space – Collection можно по следующему адресу. После оформления подписки на рассылку новостей от сервиса Humble Bundle пользователь получит ключ для активации в Steam. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.