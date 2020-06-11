В Epic Games Store бесплатно раздают игру ARK: Survival Evolved





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игры для своих пользователей. На этой неделе есть возможность пополнить свою коллекцию симулятором выживания ARK: Survival Evolved.

ARK: Survival Evolved – это многопользовательская игра о выживании на таинственном острове ARK, населённом странными существами. Игроку предстоит собирать ресурсы, создавать предметы и оружие, строить укрытия, охотиться и выращивать урожай, чтобы не умереть от голода или холода. Постепенно, осваивая новые технологии, игроку будут становиться доступными всё более совершенные предметы. Также можно приучать и разводить динозавров и других первобытных существ, населяющих остров. В игре доступно более 60 видов существ, включая динозавров, древних членистоногих, рептилий, амфибий, млекопитающих. Есть даже мифические (виверны, големы, черви смерти) и фантастические (скальные дрейки, каркиносы, безымянные) существа. Также создать племя, объединившись с другими игроками. Племя позволяет игрокам сформировать группу и сообща работать для достижения общих целей. Племена могут объявлять войну друг другу или соревноваться в разнообразных событиях.

Игра ARK: Survival Evolved доступна для бесплатного получения по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Бесплатная раздача продлится до 18 июня.