В Epic Games Store бесплатно раздают игру Cave Story+, а на следующей неделе отдадут две RPG от Obsidian Entertainment





В рамках очередной бесплатной раздачи сервис Epic Games Store предлагает возможность получить игру Cave Story+. Её раздача будет проходить с 3 до 10 декабря.

Cave Story+ является инди-игрой, которая предлагает уникальную историю с яркими характерами, тайнами и часами постоянного веселья. Это приключенческий экшен с обновлённой пиксельной графикой в высоком разрешении. Игроку предстоит отправиться в уникальный мир, где необычная раса существ, похожих на кроликов и называемых мимигами, резвится на свободе. Игровой персонаж просыпается в тёмной пещере, не помня, кто он такой, откуда пришёл и почему он здесь. Наткнувшись на деревню мимиг, он обнаруживает, что над некогда беззаботными мимигами нависла грозная опасность в лице жестокого учёного. Теперь единственная надежда мимиг — молчаливый мальчик с потерей памяти, который не может вспомнить даже своего имени.

Бесплатно получить игру Cave Story+ можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.

На следующей неделе в Epic Games Store запланирована бесплатная раздача сразу двух RPG от студии Obsidian Entertainment: Pillars of Eternity и Tyranny. Как ожидается, обе игры будут доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными.