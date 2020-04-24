В Epic Games Store бесплатно раздают игру For The King
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает баловать своих пользователей бесплатными раздачами игр. На этой неделе предлагается возможность получить проект For The King.
For The King – это стратегическая RPG, которая также сочетает в себе элементы настольных игр, пошаговых боёв и rogue-like. После смерти короля, убитого неизвестным противником, некогда мирное королевство Фарул погрузилось в хаос. В минуты отчаяния королева обращается к подданным, чтобы те помогли сдержать подступающую роковую бурю. Теперь игроку предстоит отправиться в путешествие с импровизированной группой и сражаться во имя короля. При этом можно разделить группу, чтобы занять территорию, или держаться вместе для защиты. Продуманная стратегия является решающим фактором выживания. Пользователь может играть в одиночку или в компании с другими игроками как онлайн, так и по локальной сети.
Бесплатная раздача игры в магазине Epic Games Store будет проходить до 30 апреля. Получить её можно по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором данной игры в одном из наших предыдущих материалов.