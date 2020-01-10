В Epic Games Store бесплатно раздают игру Sundered, а в Humble Bundle – Headsnatchers

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Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную игру, которую можно получить совершенно бесплатно. На этой неделе предлагается ознакомиться с проектом Sundered от создателей Jotun.

Sundered — это нарисованная от руки хаотическая метроидвания, где нужно бороться с древними ужасными силами. Игроку предстоит сражаться с волнами врагов в постоянно меняющемся мире, вдохновленном книгами Г.П. Лавкрафта.

Главная героиня Эш странствует в разрушенном мире. Она попала в ловушку постоянно меняющихся пещер, наполненных волнами ужасающих врагов. Чтобы побеждать гигантских боссов, нужно обуздать силу искаженных реликвий.

«Sundered: Ужасный выпуск» включает в себя обновление «Магнат гонга», благодаря которому доступна совместная игра по локальной сети для четырех игроков, а также новые области и хаотическая битва против нового босса: Магната гонга!

Бесплатная раздача игры Sundered продлится до 17 января. Получить игру можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или же в официальном настольном клиенте сервиса.

Вместе с тем, сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle тоже решил порадовать своих пользователей бесплатной раздачей игры. В этом сервисе предлагается получить казуальную игру Headsnatchers. Основная цель – лишать голов своих соперников.

Пользователю предлагается бросить вызов своим друзьям в потасовках, цель которых — сорвать голову с плеч противника и с помощью неё добиться столь желанной победы. В игре Headsnatchers доступно 25 смешных карт с уникальными, невероятными орудиями и особенностями, со своими правилами и тактикой. В процессе игры можно бросать черепушки своих товарищей в кольцо, швырять голову дедушки через портал в ад и сливать голову своей сестры в унитаз. Всего в игре реализовано более 100 уникальных голов, в том числе с отсылкой на поп-культуру. Если этого покажется мало, можно создать свою уникальную голову при помощи Головактора — редактора голов. Можно сохранять до 20 своих голов. Игра поддерживает 4 режима, включая коллективный (сетевой и локальный) для четырёх пользователей и одиночный режим «Замок зомби».

Бесплатная раздача игры Headsnatchers ведётся в сервисе Humble Bundle по следующему адресу. Полученный код нужно будет активировать в сервисе Steam. Однако нужно поторопиться, так как бесплатная раздача Headsnatchers будет проводиться только до 12 января.