В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Spectrum Retreat

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Магазин Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игры для своих пользователей. На этой неделе можно пополнить свои коллекции проектом The Spectrum Retreat. Он раздаётся на бесплатной основе до 8 июля.

The Spectrum Retreat – это игра-головоломка от первого лица в недалёком будущем. Персонаж просыпается в отеле The Penrose. Это уютное, но странное место, скрывающее персонажа от внешнего мира. В процессе игры предстоит исследовать отель, раскрывать его секреты и тайны. При этом предстоит выяснить скрытые замыслы протагониста и попутно прояснить, что связывает персонажа с этим местом. На пути к правде игрока ожидают «цветные» и невероятные «физические» загадки, а также сомнения в том, всякую ли правду стоит являть миру.

Получить игру The Spectrum Retreat можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.