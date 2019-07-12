В Epic Games Store бесплатно раздают игру Torchlight





Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игры. На этот раз пользователям предлагается игра в жанре hack and slash RPG в стилистике стимпанка – Torchlight. Игра была выпущена студией Runic Games в 2009 году.

Действие разворачивается в городе Сумеречный (Torchlight). Это небольшой шахтерский городок на горе с богатыми залежами эмбера — загадочной руды, способной как придавать магические свойства, так и искажать все до неузнаваемости. При длительном контакте с эмбером, человек может впасть в одержимость или превратиться в монстра.

Под городом расположена многоярусная система катакомб, шахт, некрополей, вулканических зон (всего семь типов ландшафта, поделённых на 35 ярусов), которые исследует игрок в поисках экипировки, оружия, денег, предметов, связанных с частными заказами некоторых обитателей Сумеречного. Все уровни подземелий заполнены разнообразными монстрами, победа над которыми приносит опыт и финансовые ресурсы. Помогать игроку может питомец, он может участвовать в боях, превращаться в монстра или служить посыльным, когда нужно продать излишки имущества.

Игра генерирует каждый уровень подземелья, собирая воедино небольшие заготовки подземелий. Каждая заготовка сделана вручную и может быть использована во множестве помещений. Заготовки могут содержать скриптовые события и интерактивные объекты, такие как рычаги, которые открывают секретные комнаты или выдвигают мосты к ранее не доступному участку. Такой подход к генерации уровней позволяет создавать более интересные подземелья с качественным дизайном.

Бесплатная раздача игры Torchlight в Epic Games Store продлится до 18 июля. Получить проект в свою библиотеку можно на странице в магазине или в клиенте Epic Games. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из наших предыдущих материалов.