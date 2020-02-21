В Epic Games Store бесплатно раздают игры Assassin’s Creed Syndicate и Faeria

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К этому уикэнду магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе пользователи могут получить проекты Assassin’s Creed Syndicate и Faeria.

Assassin’s Creed Syndicate — компьютерная игра в жанре action-adventure, девятая в серии Assassin’s Creed, разработанная компанией Ubisoft Quebec и выпущенная компанией Ubisoft. Игра была выпущена осенью 2015 года для всех актуальных платформ.

Действия игры разворачиваются во времена Промышленной революции в викторианском Лондоне 1868 года. По сюжету ассасины-близнецы Джейкоб и Иви Фрай прибывают в Лондон, чтобы освободить город от власти тамплиеров. Для этого Джейкоб основывает собственную уличную банду под названием «Грачи» и начинает борьбу с «Висельниками», бандой, контролируемой тамплиерами. В то же время Иви пытается найти древний артефакт – «Плащаницу Эдема». Во время прохождения игроки могут встретить реальных исторических личностей, среди которых Чарльз Диккенс, Александр Грэм Белл, Чарльз Дарвин, Карл Маркс, Флоренс Найтингейл, Королева Виктория и молодой Артур Конан Дойл, с ним игроки смогут расследовать серию убийств в Лондоне.

Бесплатная раздача игры Assassin’s Creed Syndicate будет проходить до 27 февраля. Получить её можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или же в официальном настольном клиенте сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.

Faeria — это коллекционная карточная и пошаговая стратегическая игра, которая разворачивается на динамичной игровой доске в фантастической вселенной. Игра была разработана и издана независимой бельгийской игровой студией Abrakam и выпущена для настольных платформ в 2017 году.

Игра Faeria предлагается по следующему адресу в магазине Epic Games Store, а также в официальном клиенте сервиса.