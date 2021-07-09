В Epic Games Store бесплатно раздают игры Constructor: The Walking Dead и Ironcast





Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе предлагается возможность безвозмездно получить две игры: Bridge Constructor: The Walking Dead и Ironcast. Раздача будет проходить до 15 июля.

Bridge Constructor: The Walking Dead представляет собой смесь головоломки-симулятора Bridge Constructor и постапокалиптической вселенной из сериала телеканала AMC «Ходячие мертвецы». Игроку предстоит присоединиться к группе выживших, сражающихся с толпами ходячих мертвецов и враждебно настроенными людьми.

Игровой процесс заключается в постройке мостов и других сооружений среди развалин, чтобы прокладывать безопасные маршруты для выживших. При этом можно использовать подвижные предметы, взрывчатку и приманки, чтобы заманить врагов в ловушку и провести выживших в безопасную зону. Конструкции и сооружения двигаются и разрушаются с учётом законов физики. В игре встречаются персонажи из сериала AMC «Ходячие мертвецы», включая Дэрила, Мишон и Юджина, а также транспорт из сериала. Бесплатно получить игру Bridge Constructor: The Walking Dead можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.

Ironcast – это стратегическая игра в стиле стимпанк, вдохновленная писателями-фантастами Викторианской эпохи, такими как Герберт Уэллс и Жюль Верн. Действие происходит в альтернативной истории Великобритании 1880-х годов, когда благородные джентльмены в цилиндрах и дамы в шляпках управляли гигантскими ходячими боевыми машинами, расправляясь с врагами Британской империи.

Ironcast – это 7-метровый шагоход, которым предстоит управлять, истребляя наступающие вражеские шагоходы. Для сражения потребуется собирать ресурсные модули, которые позволяют шагоходу задействовать определённые системы и оружие. При этом нужно принимать взвешенные решения о том, какие ресурсные модули собирать: атакующие, чтобы нанести повреждения и уничтожить врага, или защитные, чтобы уберечься от ожидаемого вражеского огня. В игре доступно более 50 разблокируемых устройств и модулей. В случае поражения игрок начинает всё заново, но различные бонусы и усиления остаются. Игра Ironcast раздаётся по следующему адресу в магазине Epic Games Store, а также в официальном клиенте сервиса.