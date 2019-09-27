В Epic Games Store бесплатно раздают игры Everything и Metro: 2033 Redux

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В магазине Epic Games Store начался очередной этап ставшей уже традиционной бесплатной раздачи игр. На этой неделе пользователям предлагаются проекты Everything и Metro: 2033 Redux.

Everything — это интерактивный симулятор реальности, наполненный всевозможными объектами. В игре можно превращаться практически во что угодно: животных, планеты, галактики и не только. Игрок может путешествовать в открытом космосе и морских глубинах, исследовать обширную вселенную связанных между собой объектов. При этом не нужно оглядываться на навязанные цели, количество очков, которое нужно набрать, и задачи, которые нужно выполнить. Everything представляет собой процедурно-генерируемую, основанную на искусственном интеллекте симуляцию природных систем, которую мы наблюдаем с точки зрения всего, что есть во Вселенной.

«Everything учит превращаться и создавать миры внутри миров, раздвигать грани времени, и режиссировать нескончаемый документальный фильм о мире, в котором живёшь», — говорится в описании проекта.

Игра представляет собой рассказ, основанный на вдохновляющей философии Алана Уоттса. Получить игру Everything можно по следующему адресу или через клиент Epic Games Store.

Metro: 2033 Redux – это игра в жанрах FPS и Survival horror от украинской студии 4A Games, созданная по мотивам романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033». События разворачиваются в постапокалиптической Москве, преимущественно в московском метро. В 2013 году на мир обрушился апокалипсис, почти полностью уничтоживший человечество и превративший поверхность Земли в отравленную пустошь. Горстка выживших укрылась в глубинах московского метро, а человечество погрузилось в новое Средневековье. К 2033 году под землёй выросло целое поколение. Осажденные города-станции борются меж собой за выживание, а вне городов рыщут ужасные мутанты. Главному герою – Артёму – предстоит расследовать опасность, надвигающуюся на остатки человечества.

Metro: 2033 Redux – это самая полная и улучшенная версия игры Metro 2033. Она сделана на обновлённом графическом ядре 4A Engine, которое позволяет отображать более качественную картинку и повысить общую производительность даже на старых системах.

Игру Metro: 2033 Redux можно получить на следующей странице магазина или в клиенте Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из наших предыдущих материалов.