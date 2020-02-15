В Epic Games Store бесплатно раздают игры Kingdom Come: Deliverance и Aztez





Новый уикэнд – новая бесплатная раздача игр от магазина цифровой дистрибуции Epic Games Store. На этой неделе пользователям предлагается возможность получить сразу две игры: Kingdom Come: Deliverance и Aztez.

Kingdom Come: Deliverance – это масштабная ролевая игра в открытом мире с оригинальным сюжетом, которая перенесет игрока Богемию XIV века. Действие игры происходит на фоне конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. В начале игры половецкие наёмники Сигизмунда разоряют шахтёрское поселение Серебряная Скалица, и главный герой Индржих под руководством игрока поневоле становится участником этих событий. В самом начале он теряет родителей и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле, возглавляющему сопротивление против Сигизмунда. В попытке отомстить убийцам родителей Индржих оказывается втянутым в заговор с целью восстановить на троне законного короля Вацлава IV. Как игра с открытым миром, Kingdom Come: Deliverance позволяет игроку свободно путешествовать по доступной ему области средневековой Чехии, самостоятельно находя интересные места и задания.

Игра требует есть и спать, чтобы не истощить организм. Одежда и обмундирование со временем изнашиваются и требуют ремонта. Боевая система требует внимательности, изучения доступных возможностей и планирования поединка. Kingdom Come: Deliverance получила в целом положительные оценки критиков. Обозреватели высоко оценили средневековую атмосферу игры и чрезвычайное внимание разработчиков к деталям, но раскритиковали многочисленные технические проблемы игры, которые со временем были исправлены по мере выпуска обновлений. Ознакомиться с обзором игры Kingdom Come: Deliverance можно в одном из предыдущих материалов. Получить бесплатно данную игру (без дополнений) можно в магазине Epic Games Store или в официальном настольном клиенте сервиса.

Aztez – это своеобразный гибрид beat ’em up и пошаговой стратегии, действие которого разворачивается в мире ацтекской империи. Высокотехнологичные боевые события в режиме реального времени позволят игроку решать конфликты в его растущей империи. Игра собрала в основном положительные отзывы критиков.

Получить бесплатную копию игры Aztez можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном настольном клиенте сервиса. Бесплатная раздача обоих проектов продлится до 20 февраля.