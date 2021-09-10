В Epic Games Store бесплатно раздают игры Nioh: The Complete Edition и Sheltered





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил на этой неделе бесплатную раздачу двух игр. Пользователи могут пополнить свои коллекции проектами Nioh: The Complete Edition и Sheltered. Раздача будет проходить до 16 сентября.

Nioh: The Complete Edition – это игра в жанре Action/RPG с историческим уклоном. Её события разворачиваются в Японии в период сэнгоку. Прототипом главного героя стал Уильям Адамс – английский мореплаватель, сыгравший свою роль в истории Японии. В эпоху самураев одинокий путник причаливает к берегам Японии. Ему предстоит пробиться через злобных воинов и сверхъестественных ёкаев, заполонивших всё вокруг, и отыскать то, что он ищет. Издание Nioh: The Complete Edition включает дополнения «Дракон севера», «Честь и дерзость», «Конец кровопролитию», а также эксклюзивный Шлем Фудзин. Бесплатно получить игру можно по следующему адресу или в магазине Epic Games Store.

Sheltered – это игра в жанре постапокалиптический симулятор выживания. Игрок управляет семьёй, которая переживает ядерную войну, укрывшись в подземном убежище. Нужно грамотно управлять семьёй, чтобы пережить различные угрозы, такие как голод, радиационное отравление и обезвоживание. По мере того как ресурсы расходуются, семья должна выискивать новые над землёй. Бесплатно получить игру Sheltered можно по следующему адресу или в магазине Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.