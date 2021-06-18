В Epic Games Store бесплатно раздают игры Overcooked! 2 и Hell is Other Demons





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную возможность бесплатно пополнить свои коллекции играми. В этот раз предлагается возможность получить проекты Overcooked! 2 и Hell is Other Demons. Бесплатная раздача будет проходить до 24 июня.

Overcooked! 2 – это кулинарный симулятор, в котором необходимо управлять работой ресторана, работать в команде и готовить блюда. Игроку предстоит снова отправиться в Луковое королевство и собрать команду поваров, чтобы справиться с новой угрозой и утолить голод Ходячего хлебца. Для прохождения доступны классический локальный или сетевой совместный режимы игры. В совместный режим могут играть до 4 человек. Получить игру Overcooked! 2 можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.

Hell is Other Demons – это аркадный платформер с элементами рогалика, где предстоит сражаться с сотнями демонов и свергать боссов. Для истребления нечисти нужно применять разнообразное оружие ближнего и дальнего боя, а также акробатические навыки. Игра доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.