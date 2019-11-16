В Epic Games Store бесплатно раздают платформер The Messenger
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store приготовил для своих пользователей очередную бесплатную игру. На этой неделе предлагается возможность получить платформер The Messenger, выпущенный в 2018 году.
Игра рассказывает о том, что армия демонов осаждает родную деревню молодого ниндзя. Потому он вынужден отправиться в проклятый мир, чтобы доставить свиток, от которого зависит выживание его клана. Игра включает элементы классического экшн-платформера и приключений. В процессе прохождения игроку предстоит путешествовать во времени, открывать улучшения для персонажа, находить скрытые уровни.
Бесплатно получить игру The Messenger можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через клиент сервиса. Бесплатная раздача продлится до 22 ноября.