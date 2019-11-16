В Epic Games Store бесплатно раздают платформер The Messenger

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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store приготовил для своих пользователей очередную бесплатную игру. На этой неделе предлагается возможность получить платформер The Messenger, выпущенный в 2018 году.

Игра рассказывает о том, что армия демонов осаждает родную деревню молодого ниндзя. Потому он вынужден отправиться в проклятый мир, чтобы доставить свиток, от которого зависит выживание его клана. Игра включает элементы классического экшн-платформера и приключений. В процессе прохождения игроку предстоит путешествовать во времени, открывать улучшения для персонажа, находить скрытые уровни.

Бесплатно получить игру The Messenger можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через клиент сервиса. Бесплатная раздача продлится до 22 ноября.