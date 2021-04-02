В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческий детектив Tales of the Neon Sea
Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игры. Сегодня и до следующего четверга можно получить проект Tales of the Neon Sea.
Tales of the Neon Sea – это приключенческий детектив с элементами головоломки, события которого разворачиваются в киберпанковом окружении. Игроку предстоит взять на себя роль Рекса, ветерана полицейского, ставшего детективом. Главному герою нужно расследовать преступление и раскрыть странное дело об убийстве, используя доступные улики. Попутно удастся раскрыть множество местных тайн. Во время расследования детективу встретится большое количество предметов для исследования, любопытных пасхалок и ряд интерактивных NPC. Визуальное окружение игры выполнено в ретро стиле с пиксельной графикой.
Бесплатная раздача игры Tales of the Neon Sea будет проходить до 8 апреля. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.